Mostra competitiva de Cannes prossegue com filmes da Espanha e da França

A mostra competitiva do Festival de Cannes, que conta com o filme brasileiro "O Agente Secreto" (Kleber Mendonça Filho), prossegue nesta quinta-feira (15) com a exibição de "Sirat", do espanhol Oliver Laxe, e "Dossier 137", do francês Dominik Moll.

O dia também será marcado pela homenagem a uma fotógrafa palestina que morreu em Gaza, tema de um documentário.



"Sirat" relata a viagem de um pai (Sergi López) e seu filho ao Marrocos para buscar sua filha e irmã, desaparecida em uma festa de música eletrônica no deserto. Laxe, 43 anos, disputa a Palma de Ouro pela primeira vez.



O outro filme em competição da quinta-feira é o thriller policial "Dossier 137".

Em um gesto inédito, a organização do festival proibiu o acesso à estreia de um ator coadjuvante do longa-metragem, acusado de agressões sexuais.



No total, 22 filmes aspiram ao prêmio máximo de Cannes.

Homenagem à fotógrafa Fatima Hassouna

O terceiro dia do festival também será marcado pela homenagem à fotojornalista palestina Fatima Hassouna, que morreu aos 25 anos em um bombardeio israelense em Gaza no dia 16 de abril.

Hassouna é a protagonista do documentário "Put Your Soul on Your Hand and Walk", da cineasta iraniana Sepideh Farsi, que será exibido na mostra paralela ACID.



Um dia antes de sua morte, a fotógrafa recebeu a notícia de que o filme havia sido selecionado para Cannes.

Até o fim, Farsi, 60 anos, acreditou que a jovem "viajaria, que a guerra iria terminar", explicou à AFP em uma entrevista. "Nos enganamos ao acreditar, a realidade nos superou", completou.



O documentário mostra as conversas por vídeo entre a diretora, refugiada em Paris, e a fotojornalista, em sua casa em Gaza.

Sua morte, e a de toda sua família, com exceção de sua mãe, no bombardeio israelense comoveu o mundo do cinema.



No dia de abertura do festival, mais de 380 nomes de destaque do cinema, incluindo Pedro Almodóvar, Susan Sarandon e Richard Gere, assinaram um texto de denúncia para não "permanecer em silêncio enquanto acontece um genocídio em Gaza".



Na cerimônia de abertura, a presidente do júri, a francesa Juliette Binoche, homenageou a jovem fotógrafa que "deveria estar aqui entre nós", ao mesmo tempo em que recordou "os reféns de 7 de outubro e todos os reféns, os prisioneiros".



Em 7 de outubro de 2023, milicianos islamistas mataram 1.218 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais.

Também sequestraram 251 pessoas, das quais 57 continuam detidas em Gaza, incluindo 34 que o Exército israelense declarou mortas.



A ofensiva israelense em represália matou quase 53.000 pessoas em Gaza, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do território palestino.



