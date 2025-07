A- A+

artes visuais Mostra "Conexões Viscerais" monta um coração de 4 metros no Bairro do Recife A obra pesa 200 quilos e se expalha por todo o espaço da Caixa Cultural Recife

O coração é o principal alvo do corpo humano quando se trata de música, poema, entre outras expressões artísticas. O músculo mais importante do corpo humano ganha mais uma homenagem com a obra de autoria de Eliú Damasceno, intitulada “Visceral”, instalada no coração da cidade, no Bairro do Recife, a partir desta sexta-feira (11).

De dentro para fora

A Caixa Cultural Recife apresenta a exposição da peça de arte que pesa 200 quilos e, apesar de ficar situada na Galeria 1, tem suas veias e artérias se infiltrando em todo o espaço expositivo, inclusive na área externa do museu.







A concepção da obra é assinada pelo artista Eliú Damasceno, com curadoria das professoras Joana D’Arc Lima e Renata Wilner. Eliú foi aluno de Artes Visuais da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde desenvolveu a ideia para uma cadeira do curso. Antes de desembarcar na Caixa Cultural, a criação ficou exposta no Centro de Artes e Comunicação (CAC) por um ano.



“Quando eu entrei na universidade, eu esperava encontrar lá vários trabalhos em exibição. Mas eu ingressei no período da pandemia e foi um primeiro contato meio frustrante. O local estava um pouco empoeirado e abandonado. Mesmo com tudo isso, eu fiquei apaixonado pelo pátio verde e aberto. Pensei que lá era um lugar perfeito para uma instalação. Mas eu ainda não sabia qual”, conta Eliú.

Multidisciplinar

Construída com matéria-prima oriunda da construção civil, “Visceral” conta com 23.500 metros de conduíte corrugado. O autor trabalha com artesanato desde os catorze anos com o seu pai, um eletrotécnico com acesso a ferramentas e a materiais. Dessa forma, a obra é resultado de uma grande interdisciplinaridade.



“Eu sentia a necessidade de um projeto que fosse multidisciplinar e que conectasse o CAC. Todo mundo convivia no mesmo espaço, mas parecia algo meio segmentado. Durante um momento, o coletivo chegou a quase 40 pessoas incluindo eletrotécnicos, arquitetos, engenheiros, pessoas do curso de Expressão Gráfica e de Design. Com a nova locação, esse fluxo de pessoas se expandiu para fora da universidade. O Recife não tinha um coração e agora tem”, conta Eliú.



Além da instalação, o público poderá conferir uma seleção de 24 fotografias coloridas e em preto e branco, compondo a mostra “Conexões Viscerais”, realizadas pelo coletivo e pelo artista convidado, Vitor Diniz. Esses registros documentam o processo de criação do “coração”.

Serviço

“Conexões Viscerais”

Quando: de 11 de julho a 24 de agosto, de terça a sábado, das 10h às 20h; domingos e feriados das 10h às 18h

Onde: Caixa Cultural Recife - Av. Alfredo Lisboa, 505, Bairro do Recife

Entrada gratuita

Informações: @caixaculturalrecife

Veja também