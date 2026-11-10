A- A+

CINEMA Mostra Correnteza leva cinema afro-indígena e experimental às telas do Recife Em sua 3ª edição, evento ocupa os cinemas São Luiz e da Fundação, de 12 a 15 de novembro, com sessões gratuitas, atividades formativas e produções de diferentes países do Atlântico

Leia também

• REC'n'Play estreia espaço dedicado ao cinema e destaca produção pernambucana

• Exposição "Rebuliço" ocupa o Paço do Frevo, em parceria com o 20º Festival de Circo do Brasil

Entre imagens que cruzam oceanos, memórias e territórios, o cinema encontra outras formas de narrar o mundo.

É nessa confluência que a 3ª Mostra Correnteza – Mostra Internacional de Cinema Atlântico realiza sua nova edição, de quinta(12) a domingo (15), no Recife.

Com sessões no Cinema São Luiz e no Cinema da Fundação (Derby), o evento propõe um mergulho em obras que abordam experiências afro-indígenas na diáspora americana e exploram as possibilidades do cinema experimental.

Toda a programação tem acesso gratuito.

A abertura, na quinta-feira (12), às 19h, no Cinema São Luiz, será marcada pela exibição de “Yeelen” (1987), do cineasta malinês Souleymane Cissé.

A escolha é uma colaboração com a Semana do Cinema Negro de Belo Horizonte, convidada desta edição e responsável pela curadoria da sessão. Premiado pelo Júri no Festival de Cannes, o longa terá apresentação única na mostra.

Diálogos que atravessam fronteiras

A programação também se estende para além das salas tradicionais. Na sexta-feira (13), às 17h30, a Praça do Morro da Conceição recebe o Correnteza na Rua, iniciativa realizada pelo Cinema Sem Teto, ligado ao Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST).

A sessão ao ar livre reúne curtas-metragens do Clube Descoloniza, catálogo da distribuidora Descoloniza Filmes voltado à circulação de produções audiovisuais entre cineclubes brasileiros.

Outra atividade formativa é a masterclass on-line “Mundos em disputa! Representações e Narrativas Especulativas”, promovida pelo Paradiso Multiplica, programa do Projeto Paradiso dedicado à disseminação de conhecimento sobre audiovisual.

O encontro acontece na quinta-feira (12), das 10h às 12h, por videoconferência.

O Instituto Cervantes Recife também integra a rede de parcerias da mostra, disponibilizando seu espaço no Bairro do Recife para atividades de formação.

A instituição contribui ainda com a presença de dois filmes sul-americanos recentes: “El Coloquio de los Pájaros” (2026), da peruana Sofía Velázquez Núñez, e “Soñé su nombre” (2026), da colombiana Ángela Carabalí.

As produções colocam em evidência diferentes perspectivas do cinema contemporâneo realizado por mulheres no continente.

Do cinema negro norte-americano ao Nordeste

Entre os destaques internacionais está “A Different Image” (1982), de Alile Sharon Larkin.

A diretora afro-americana é uma das representantes do movimento L.A. Rebellion, articulação de cineastas negros que teve papel importante na consolidação de uma cinematografia independente nos Estados Unidos.

O filme também terá sessão exclusiva na quinta-feira (12), às 19h, no Cinema São Luiz.

O encerramento, no domingo (15), às 18h, no mesmo equipamento cultural, volta os olhares para o Nordeste com “Não Estamos Sonhando” (2026), do alagoano Ulisses Arthur.

O longa, que integrou a mostra Première Brasil: Competição Novos Rumos do Festival do Rio deste ano, representa a aposta da Correnteza na força da produção audiovisual contemporânea da região.

A terceira edição é realizada com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio da Secretaria de Cultura de Pernambuco, do Governo do Estado, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

A iniciativa conta ainda com apoio da Prefeitura do Recife, do Instituto Cervantes Recife, da Embaixada da Espanha no Brasil, do Cinema São Luiz e do Cinema da Fundação (Fundaj).

A programação completa e as inscrições gratuitas para as atividades formativas estão disponíveis nos canais oficiais da mostra.



Programação completa



Atividades formativas



>> Para se inscrever nas atividades formativas, é necessártio preencher o formulário online.

Masterclass: Mundos em disputa! Representações e Narrativas Especulativas

Data: 12/11 (quinta)

Horário: 10:00 às 12:00

Local: Google Meet (convite a ser enviado por e-mail)

Formato: Online

De qual maneira as narrativas especulativas, tal qual a ficção científica e a fantasia, moldam novas realidades e futuros possíveis? A partir de estudos de caso e da análise de obras da literatura e do cinema, esta masterclass investiga como narrativas e estéticas da fabulação se articulam na criação de tramas, personagens e universos que apostam na inventividade da imagem e não cabem nos padrões hegemônicos de representação.

Sobre o ministrante: Diego Paulino nasceu na pequena cidade de Leme, interior de São Paulo, e foi lá que se apaixonou por contar histórias. Cineasta e roteirista, é autor do multipremiado NEGRUM3. Paulino desenvolve seu trabalho em torno de questões da diáspora negra, seus medos e seus sonhos. “A Perdição de Lázaro” é seu filme mais recente, lançado em 2026. É membro da APAN - Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro e integra a Rede de Talentos Paradiso.

Masterclass: “Produzir encontros: Conversa sobre Festivais de Cinemas Negros”

Data: 12 de novembro (quinta-feira)

Horário: 14:00 às 15:30

Formato: Presencial

Local: Instituto Cervantes - Edifício Moinho - R. de São Jorge, 240 - Recife (PE)

A mesa reúne experiências de festivais de cinema negro para discutir seus modelos de produção, formas de financiamento e desafios de realização. A conversa aborda as diferenças entre as iniciativas, suas estruturas, estratégias de captação e as condições necessárias para manter e ampliar suas atividades.

Sobre as palestrantes:

Layla Braz, diretora criativa da Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte, é graduada em Cinema e Audiovisual pelo Centro Universitário UNA e atua como produtora, produtora executiva e curadora em mostras e festivais de cinema. Foi responsável pela direção artística da mostra “Intérprete do Brasil: Uma Homenagem a Grande Otelo” e produtora das retrospectivas dos diretores Med Hondo e Ousmane Sembène. Em seus trabalhos, fomenta a construção de um olhar contra-hegemônico, com atenção especial à produção cinematográfica de pessoas negras.

Mariana Souza é idealizadora da Correnteza – Mostra Internacional de Cinema Atlântico e do PULO – Ciclo de Oficinas sobre Imagens da Diáspora, é curadora independente cuja prática articula cinema e artes visuais. Natural de Aracaju, Sergipe, vive e trabalha entre Rio de Janeiro e Recife. Atualmente, é mestranda em Comunicação e Cultura na ECO/UFRJ.

Rayanne Layssa é natural de Recife, idealizadora da Mostra Correnteza de Cinema Atlântico, curadora e produtora de distribuição. Ao longo de sua trajetória, participou da curadoria de festivais e mostras como a Mostra Itinerante Cinemas Negros – Mohamed Bamba, o Festival CachoeiraDoc (BA), #vidasnegrasimportam, do Drive-In Paradiso e a Terceira Semana de Cinema Negro de Belo Horizonte, em 2023. Atualmente, atua como produtora de distribuição na Descoloniza Filmes.

Rafa Nascimento é idealizador da Semana do Audiovisual Negro, diretor, roteirista e produtor audiovisual. Desenvolve narrativas sobre pertencimento, memória familiar, afetos negros, masculinidades e experiências LGBTQIA+, transitando entre ficção, documentário e videoarte. Paralelamente à realização audiovisual, atua na formação, curadoria e produção cultural. É também idealizador do Cineclube Alma no Olho e fundador da produtora cultural Alto Mar – Imagens e Movimentos.

Curso: “Afrotrônicos – Música eletrônica entre África e diásporas”, com GG Albuquerque

Data: 14 de novembro (sábado)

Horário: 09:00 - 11:00 e 13:00 - 15:00

Formato: Presencial

Local: Instituto Cervantes - Edifício Moinho - R. de São Jorge, 240 - Recife (PE)

Uma imersão nas cenas contemporâneas de música eletrônica africana e afrodiaspórica, explorando ritmos como singeli, kuduro, balani show e funk. O curso investiga como artistas de diferentes países reinventam a música eletrônica por meio de experimentações estéticas e tecnológicas, afirmando-se como criadores de novas linguagens e possibilidades de futuro, para além das narrativas coloniais e essencialistas sobre as culturas africanas.

Sobre o facilitador: GG Albuquerque é professor da Universidade Federal da Bahia, jornalista, crítico musical e doutor em Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco, pesquisando músicas periféricas e afrodiaspóricas. Co-diretor do longa "Terror Mandelão" (2024), documentário sobre o funk bruxaria de São Paulo. Desde 2015 escreve o site Volume Morto (@ovolumemorto), dedicado às culturas musicais das periferias brasileiras e da diáspora negra.

Filmes

Quarta-feira, 12 de novembro

Especial Flecha 1

Local: Cinema São Luiz

Horário: 15:30 às 18:00



- Cidão (2026): Dir. Alessandra Gama (GO)

- Soñe su nombre (2026): Dir. Ángela Carabalí (COL)

Sessão de abertura

Local: Cinema São Luiz

Horário: 19:00 às 21:30



- Yeelen (1987): Dir. Souleymane Cissé (MLI)





Quinta-feira, 13 de novembro

Programa de curtas: Dançar como dança um black!

Local: Cinema São Luiz

Horário: 16:00 às 18:00

- Diálogo Bulbul (2025): Dir. Bruno Churuska, Gledson Augusto, Nicole Mendes, Yan Altino e Zimá Domingos (SP, RJ, BA e ES)

- Dynamite Som, o Futuro é Lamento Negro (2026): Dir. Lia Letícia e Pedro Severien (PE)

- Luis do Charme (2026): Dir.Tuanny Medeiros (RJ)

- Tião Personal Dancer (2026): Dir. Aristótelis Tothi (GO)

Programa de curtas: Sonhando acordado

Local: Cinema São Luiz

Horário: 16:00 às 18:00

- Dentro do Meu Peito Mora um Cão (2026): Dir. Gabriel Afonso (MG)

- La Tinaja (2026): Dir. Ernestina Miranda e Mar Ajé (COL)

- Cavalo Serpente (2026): Dir. Priscila Smiths (CE)

- Banho de Choque (2026): Dir. Cíntia Lima (PE)

Especial Flecha 2

Local: Cinema São Luiz

Horário: 19:00 às 20:30

- Moune Ô (2022): Dir. Maxime Jean-Baptiste (BE/GF)

- A different Image (1982): Dir. Alile Sharon Larkin (EUA)





Sexta-feira, 13 de novembro

Programa de curtas: Alguém tem que contar

Local: Cinema da Fundação - Derby

Horário: 16:00 às 17:30

- Trabalho de Parto (2026): Dir. Mira Lima (SP)

- Tiró e a Onça (2026): Dir. Wera Poty (SP)

- Os Arcos Dourados de Olinda (2025): Dir. Douglas Henrique (PE)

- A Perdição de Lázaro (2026): Dir. Diego Paulino (SP)

Especial Flecha 3

Local: Cinema São Luiz

Horário: 19:00 às 20:30

- Mariposa (2026): Dir. Pedro Vitor e Alexandre Américo (RN)

- El Colóquio de los Pájaros (2026): Dir. Sofía Velázquez Núñez (PER)

Correnteza na Rua: Tudo que somos uns dos outros

Local: Praça do Morro da Conceição

Horário: 17:30 às 20:00

- Joia Rara (2026): Dir. Juh Almeida (SP/BA)

- O Cheiro do Seu Cabelo (2025): Dir. Clara Maria Matos (DF)

- Meu e Seu (2025): Dir. Gabriel Freire (BA)

- Mãe do Ouro (2025): Dir. Isaac Franco Santana, Lucas Ernane da Silva e Breno Dione Franco (MG)

- Trincheiras (2025): Dir. Lucas da Rocha e Maria Clara Almeida (PE)





Sábado, 14 de novembro

Programa de curtas: “Quando estamos apartados não estamos sozinhos”

Local: Cinema da Fundação - Derby

Horário: 14:30 - 16:30

- Fim de Verão de Júlia (2026): Dir. Douglas Oliveira (SE)

- Crescente (2026): Dir. Mauricio Moraes (PA)

- Te Vejo na Próxima Saída do Boi (2026): Dir. Keila-Sankofa, Da Várzea das Artes (PA)

- The Park (Dancing on the Rubble of Empire) (2026): Dir. Arwa Aburawa e Turab Shah (GB)

- Harpia (2026): Dir. Caio Dornelas (2026)

Sessão de encerramento

Local: Cinema São Luiz

Horário: 18:00 - 20:30

- Marimbã Está Acontecendo (2026): Dir. Maryn Marynho (CE)

- Não Estamos Sonhando (2026): Dir. Ulisses Arthur (AL)



Veja também