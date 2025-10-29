Mostra Cultural Terno da Mata leva atrações gratuitas à praia do Carmo, neste sábado (1º)

A- A+

A praia do Carmo, em Olinda, será palco da 1ª edição da Mostra Cultural Terno da Mata, neste sábado (1º), a partir das 19h. O evento gratuito promove apresentações de nomes atrações de coco, capoeira, hip hop, manguebeat e ainda exibe filmes em sessão ao ar livre.



A mostra, que acontecerá no estacionamento dos Correios, marca a retomada desse espaço simbólico para a cultura popular. Segundo a produção, a ideia do evento é aproximar diferentes gerações de artistas e públicos.



No palco montado no estacionamento dos Correios se apresentam mestres e grupos representativos da cultura de Olinda, da Região Metropolitana e da Zona da Mata.



Do coco de roda participam o Coco de Engenho, de Nazaré da Mata, a Mestra Nininha do Coco, o Mestre Gervásio, o Mestre Arnaldo do Coco, Nilton Junior com seu coco de toré, Juninho do Coco e Marcela Souza. O Coco praieiro, comandado por Mestre Lu do Pneu, Rai do Pneu e Lu Guaru, também integra a programação.



A capoeira terá destaque com o GC Herança de Angola do Contramestre Caíca, Mestra Di da Capoeira Luz de Angola, Contramestre Oião (São Bento Pequeno Jardim Brasil) e Professor Xexéu (Projeto Ubuntu Capoeira).



Já o rapper Tiger, ao lado da Patota, lança seu novo álbum, enquanto Márcio Rastaman apresenta repertório que mistura hip hop e referências afro-brasileiras. Já a banda Sexto Sereno, de Rio Doce, leva ao público uma fusão de pop rock com influências do manguebeat.

Cinema na Praia

A Mostra também terá uma tela montada para exibição de dois filmes. O documentário “Vozes do Samba do Coco do Amaro Branco”, dirigido por Sérgio Melo, resgata a força das sambadas e da tradição oral de Olinda, enquanto a ficção “Contos e Cantos do Rio Paratibe”, dirigido por Kárin Úrsula, recria imaginários e histórias de um dos rios mais simbólicos da Região Metropolitana.



Sobre o evento

A iniciativa é organizada pelo Terno da Mata Produções, criada pelo diretor e produtor cultural Sérgio Melo. A produtora esteve à frente da Sambada da Praia do Carmo desde 2004, ao lado de Pacheco Cantador, falecido em 2021, e do Mestre Arnaldo do Coco.



A experiência resultou em parcerias que fortaleceram a cultura popular, como a criação do Polo Selma do Coco, no carnaval de Olinda, e o primeiro Polo Hip Hop da cidade, em 2018.















A I Mostra Cultural Terno da Mata é uma realização da Terno da Mata Produções com apoio da Som na Rural e incentivo da PNAB Olinda, no edital de apoio a espaços e iniciativas artísticas através do Sistema Nacional de Cultura do Ministério da Cultura do Governo Federal.



“A Praia do Carmo sempre foi um lugar de encontro das nossas tradições. Com a Mostra, queremos não apenas resgatar essa memória, mas também abrir espaço para que novos artistas dividam o palco com os mestres e fortaleçam a economia criativa local”, afirma Sérgio Melo.



O espaço do evento foi preparado para receber o público com acessibilidade arquitetônica, incluindo rampas de acesso, calçadas largas e estacionamento próximo. A Mostra também mobiliza trabalhadores informais, que tradicionalmente vendem alimentos e bebidas na Praia do Carmo, integrando a economia criativa do território.



Ações sociais e acessibilidade

Além do palco principal, a programação prevê pra dezembro uma contrapartida social no Abrigo Nossa Senhora de Lourdes, no Sítio Histórico de Olinda, com pocket show e roda de diálogo. As atividades serão registradas em documentário com acessibilidade em Libras, ampliando a difusão digital e garantindo inclusão.



*Com informações da assessoria

SERVIÇO:

1ª Mostra Cultural Terno da Mata

Onde: Praia do Carmo, Olinda. No estacionamento dos Correios.

Quando: Sábado, 1º de novembro de 2025, às 19h.

Entrada gratuita



Veja também