CINEMA

Em sua quinta edição, Mostra de Cinema Árabe Feminino exibe filmes inéditos no Recife

Evento, que também ocorre em cidades do Rio de Janeiro, conta entrada gratuita

"Neo Nahda" é um dos filmes que integram a mostra"Neo Nahda" é um dos filmes que integram a mostra - Foto: Divulgção

A quinta edição da Mostra de Cinema Árabe Feminino começa no Recife nesta quarta-feira (13) e segue até o domingo (17), com uma programação gratuita e inédita na cidade. Ocupando o Cinema da Fundação (Derby) e o Cinema São Luiz, as sessões propõem visões sobre o mundo árabe que fogem de estereótipos.

O primeiro longa-metragem da programação é “Rainhas” (2022), da franco-marroquina Yasmine Benkiran. A trama acompanha Zineb, que foge da prisão para salvar a filha da custódia do Estado. As coisas se complicam quando ela faz Asma, uma motorista de caminhão, como refém. Com a polícia em seu encalço, elas embarcam em uma fuga perigosa pela Cordilheira Atlas.

Outro destaque da programação é “Sudão, Lembre de Nós” (2024), que terá sessão exclusiva no Recife. A produção é dirigida por Hind Meddeb, francesa com origem familiar no norte da África. O documentário aborda a queda de Omar Al-Bashir no Sudão e a repressão militar subsequente, com foco em um coletivo de jovens sudaneses que lutam por liberdade no país.
 

Uma novidade desta edição do evento é a proposta de diálogo entre filmes árabes e brasileiros. Batizada de “Solidariedade Brasil-Árabe”, a iniciativa vai colocar lado a lado, por exemplo, o filme palestino “Slingshot Hip Hop” (2008), um retrato da resistência cultural através do hip hop dirigido por J. Reem Salloum, e o curta-metragem pernambucano “Sua Majestade, o Passinho”, de Mannu Costa e Carol Correia, que mostram a força cultural da dança oriunda das periferias recifenses. 

“O Protesto Silencioso: Jerusalém 1929”, da diretora palestina Mahasen Nasser-Eldin, retoma os acontecimentos do dia 26 de outubro de 1929, quando aproximadamente 300 mulheres palestinas se reuniram em Jerusalém para inaugurar um movimento feminino. O curta será exibido ao lado do longa “O Canto das Margaridas”, do coletivo Mulheres do Audiovisual de Pernambuco (Mape), que acompanha a Marcha das Margaridas - manifestação de mulheres trabalhadoras do campo em Brasília - no primeiro ano do governo Bolsonaro. 

O encerramento fica por conta de “Um Estado de Devoção” (2024), dirigido por Carol Mansour e Muna Khalidi, com sessão no São Luiz comentada pela curadora Carol Almeida. O documentário revela o dia-a-dia do cirurgião palestino-britânico Ghassan Abu-Sittah e sua atuação nos hospitais em Gaza, trabalhando 24 horas por dia sob bombardeio constante nas salas de emergência. Na curadoria da mostra também estão Alia Ayman e Analu Bambirra. O projeto tem produção da Caprisciana Produções, Carol Almeida e Partisane Filmes.

Depois de Pernambuco, a mostra segue para o Rio de Janeiro. Por lá, as exibições ocorrem não só na Capital, mas também em Niterói e Duque de Caxias, de 22 a 30 de agosto. Além das sessões, o evento promove a masterclass online “O caminho para o arquivo”, ministrada pela libanesa Rania Stephan. A programação exibirá diferentes obras da diretora, incluindo o longa “Os Três Desaparecimentos de Soad Hosni” (2011). 

Serviço
5ª Mostra de Cinema Árabe Feminino
Quando: de amanhã até domingo (17)
Onde: Cinema da Fundação do Derby e Cinema São Luiz
Entrada gratuita, com reserva de ingressos pelo Sympla para as sessões na Fundaj
Informações: www.cinemaarabefeminino.com | @cinema_arabefeminino (Instagram)

Confira a programação no Recife:
Quarta-feira (13) – Cinema da Fundação
17h30 – Rainhas (Marrocos, França, 2022, 83’) | 12 anos
19h30 – Sudão, Lembre de Nós (França, 2024, 76’) – Sessão comentada por Soraia de Carvalho | 12 anos

Quinta-feira (14) – Cinema da Fundação
16h – Sessão educativa (fechada)
18h30 – Os Três Desaparecimentos de Soad Hosni (Líbano, 2011, 70’) – Sessão com legendagem descritiva | 16 anos
20h – Fatma 75 (Tunísia, 1975, 60’) – Sessão com legendagem descritiva | 12 anos

Sexta-feira (15) – Cinema da Fundação
18h – Curtas-metragens (58’): Amor Trançado (Bélgica, 2018, 24’); Um Retrato de Michel (EUA, Alemanha, 2024, 44’) | 12 anos
19h30 – Sessão Solidariedade Brasil-Árabe: Sua Majestade, O Passinho (Brasil, 2022, 22’); Slingshot Hip Hop (Palestina, 2008, 83’) – Sessão comentada por Mannu Costa e William Oliveira | 12 anos

Sábado (16) – Cinema da Fundação
16h – Curtas-metragens de Rania Stephan (96’): Danos Para Gaza “A terra das laranjas tristes’ (Ghassan Kanafani) (Líbano, 2009, 2’); Memórias para um detetive (Líbano, 2015, 31’); Trem-Trens 1: Onde está o trilho? (Líbano, 1999, 33’); e Trem-Trens 2: Um Desvio (Líbano, 1999-2017, 30’). | 12 anos
18h – Mesa redonda: conversa com a curadoria (60’) | Livre
19h30 – Sessão Solidariedade Brasil-Árabe: O Protesto Silencioso: 1929 Jerusalém (Palestina, 2019, 20’); O Canto das Margaridas (Brasil, 2024, 76’) – Sessão comentada por MAPE (Mulheres do Audiovisual de Pernambuco) | Livre

Domingo (17)
Cinema da Fundação 
14h – Curtas-metragens (94’): Já Mortos (Líbano, 2024, 7’); Dançando a Palestina (Reino Unido, Palestina, 2024, 37'); Neo Nahda (Reino Unido, 2023, 12'); A Canção da Besta (França, Reino Unido, 2019, 38') | 16 anos
16h – Q (Líbano, EUA, 2023, 93’) | 16 anos

Cinema São Luiz
18h30 – Sessão de encerramento: Um Estado de Devoção (Líbano, Palestina, Jordânia, Reino Unido, Kuwait, 2024, 90’) – Sessão comentada por Carol Almeida | 18 anos

 

 

