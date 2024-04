A- A+

CINEMA Mostra de cinema celebra 50 anos da animação em Pernambuco com sessões gratuitas de filme A programação, que conta com 13 curtas-metragens, passa por quatro cidades, a partir desta terça-feira (30)

Recife, Garanhuns, Triunfo e Petrolina são as cidades por onde passará a Mostra 50 anos da Animação em Pernambuco. Em circulação desta terça-feira (30) até 17 de maio, a programação prevê sessões de 13 filmes, seguidas por debates com cineastas e pesquisadores, com entrada gratuita.

Marcos Buccini, que é pesquisador da área e já dirigiu nove filmes em animação, é o coordenador geral da mostra. Diversidade de técnicas, estilos, narrativas e linguagens, além da carreira em festivais e premiações recebidas pelos filmes, foram fatores que pesaram na escolha dos títulos exibidos.

O curta-metragem “Vendo/Ouvindo” (1972), de Lula Gonzaga e Fernando Spencer, marca o início do cinema de animação em Pernambuco. A seleção apresentada pela mostra traz o título, além de outros, como “A Saga da Asa Branca” (1979), “A Morte do Rei de Barro” (2005) e “Guaxuma” (2018).

Veja os filmes que integram a Mostra 50 anos da Animação em Pernambuco:

“Vendo / Ouvindo” | 5’ | Lula Gonzaga e Fernando Spencer | PE | 1972

“A Saga da Asa Branca” | 7’ | Lula Gonzaga | PE | 1979

“SomoS SomoS” | 6’ | André Phyrrho e Paulo Leonardo | PE | 2005

“A Morte do Rei de Barro” | 4’ | Marcos Buccini e Plinio Uchôa | PE | 2005

“Até o Sol Raiá” | 11’ | Fernando Jorge e Leanndro Amorim | PE | 2007

“O Jumento Santo e a Cidade que Acabou Antes de Começar” | 12’ | Leonardo Domingues e William Paiva | PE | 2007

“Voltage” | 4’ | Felippe Lyra e William Paiva | PE | 2008

“As Aventuras de Paulo Bruscky” | 20’ | Gabriel Mascaro | PE | 2010

“Visceral” | 7’ | Bruno Cabús | PE | 2012

“Deixem Diana em Paz” | 10’ | Júlio Cavani | PE | 2013

“O Ex-mágico” | 11’ | Olímpio Costa e Maurício Nunes | PE | 2016

“Guaxuma” | 14’ | Nara Normande | PE | 2018

“Um Peixe para Dois” | 10’ | Chia Beloto e Marila Cantuária | PE | 2019

Confira a programação completa:

Recife

30 de abril, às 18h30 - Pavilhão Maker - UNICAP

Petrolina

11 de maio, às 18h - Espaço Cultural Janela 353

Garanhuns

16 de maio, às 19h - CPC - SESC Garanhuns

Triunfo

17 de maio, às 14h - Cine Teatro Guarany



Veja também

julgamento Ator francês Gérard Depardieu será julgado em outubro por supostas agressões sexuais