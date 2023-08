A- A+

Cultura+ Mostra de Cinema da Diversidade de Afogados da Ingazeira exibe filmes no Cine São José Programação conta com sessões de curtas-metragens interpretados, dirigidos ou produzidos por pessoas LGBTQIA+

O município de Afogados da Ingazeira sedia a segunda edição da Mostra da Diversidade Sexual no Sertão do Pajeú. A programação, que segue até sexta-feira (25), conta com exibições gratuitas de filmes no Cine São José, oficinas formativas e apresentações culturais.

Em seu recorte curatorial, a mostra dá destaque para produções interpretadas, dirigidas ou produzidas por pessoas LGBTQIA+. A organização recebeu inscrições de mais 150 trabalhos dos mais variados estados, como Paraíba, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina.

No total, o evento - que teve início na segunda-feira (21) - leva ao público 15 curtas-metragens. São cinco por noite, totalizando entre 60 e 80 minutos de exibições diárias. Após as sessões, ocorrem debates com mediação de Dayanna Louyse e Lúcio Vinicius.



A Mostra da Diversidade Sexual no Sertão do Pajeú é uma realização da Xerém Produções, em parceria com a Pajeú Filmes. A iniciativa tem incentivo do Funcultura, do Governo de Pernambuco, e conta com apoio da Prefeitura Municipal de Afogados da Ingazeira.

Confira a programação:

Quinta-feira (24)

19h - Abertura oficial

Apresentação de Renna Costa - Buíque/PE

Mostra de curtas: a vida é filme a morte é fotografia:

“Céu” (PB, 2022,15´) de Valtyennya Pires

“São Marino” (SP, 2022, 20´) de Leide Jacob

“Eu nunca contei a ninguém” (PE, 2022,10:30´)de Douglas Duan

“Ave Maria” (RJ, 2022, 15´) de Pê Moreira

“Dance” (PB, 2020, 19´) de Jorja Moura

Sexta-feira (25)

19h- Abertura oficial - CINE SÃO JOSÉ

Apresentação de Palloma Sales - Afogados da Ingazeira/PE

Mostra de curtas: fazer do tremor uma dança:

“Quinze primaveras” (CE, 2022,15:33´) de Leão Neto

“No reflexo do meu nome” (SC, 2023,17´) de Sillas H e Vini Poffo

“Avôa” (PB, 2022, 4´) de Lucas Mendes

“Amor by nigth” (PE, 2022, 19:10´) de Henrique Arruda

“Nordeste futurista” (PB, 2022, 18´) de Luana Flores



