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CINEMA Mostra de Cinema e Patrimônio leva filmes sobre a cultura popular a sete cidades de Pernambuco Programação gratuita reúne 15 produções dedicadas aos patrimônios culturais do Estado e integra a agenda da 19ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural

O cinema volta a ser ponto de encontro entre memória, tradição e identidade na segunda edição da Mostra de Cinema e Patrimônio, promovida pelo Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Com entrada gratuita, o evento exibe 15 produções dedicadas a expressões da cultura popular pernambucana e circula por Recife, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Palmares, Floresta e Triunfo.

Após reunir cerca de três mil pessoas em sua estreia, no ano passado, a iniciativa passa a integrar oficialmente a programação da 19ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural.

"A Mostra foi um sucesso de público, então resolvemos colocá-la no calendário regular da Semana Estadual de Patrimônio Cultural, que ocorre neste mês", afirma Flávio Barbosa, gerente de Educação Patrimonial da Fundarpe.

A semana tem início em 17 de agosto, quando também serão anunciados os novos Patrimônios Vivos de Pernambuco, em celebração ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico.

Abertura e encerramento destacam ícones da cultura popular

As atividades começam nesta quarta-feira (5), no Cinema São Luiz, com a exibição de “Mar de fogo”, videoclipe de Lia de Itamaracá dirigido por Bárbara Ramona, e do documentário “O homem do fraque verde”, de Petrônio Lorena, dedicado ao icônico Homem da Meia-Noite.

O encerramento acontece em 2 de setembro, no mesmo espaço, com “O carnaval é de Pelé”, de Daniele Leite e Lucas Santos, que acompanha a trajetória de Adalberto Gercino da Silva, o Seu Pelé, mestre do Boi Tira-Teima e Patrimônio Vivo de Pernambuco. Após a sessão, o brincante participa de um encontro com o público.

Ao longo da programação, oficinas, rodas de conversa e atividades formativas buscam fortalecer a relação entre comunidades, mestres da cultura popular e instituições públicas, incentivando a valorização dos bens culturais imateriais do Estado.

Responsável pela curadoria, Pedro Severien reuniu obras que dialogam diretamente com grupos e personagens ligados às tradições populares.

"O objetivo da Mostra é articular, por meio do audiovisual, as tradições populares, que de alguma forma se renovam também por meio do olhar cinematográfico. Teremos filmes com grandes ícones, como o Homem da Meia-Noite, mas também sobre personagens específicos, como o Mateus do cavalo marinho, por exemplo. A Fundarpe articula para que cinemas como o Guarany e o São Luiz recebam a Mostra, mas também para que ela ocorra em outros territórios", explica.

Oficinas ampliam ações de formação e educação patrimonial

Entre as novidades desta edição está uma oficina voltada a estudantes da rede municipal de Caruaru, entre os dias 10 e 12 de agosto.

A proposta combina exibição de filmes sobre a renda renascença e o circo de tradição familiar – bens culturais reconhecidos nas esferas estadual e federal – com atividades de animação baseadas no método OCA, criado pelo mestre Lula Gonzaga, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Durante a formação, os participantes produzirão brinquedos ópticos inspirados nos patrimônios retratados nas obras.

A programação também chega ao Cineclube Macaíba, mantido por Mãe Beth de Oxum, em Olinda.

"Também teremos uma ativação na sede de um Patrimônio Vivo, Mãe Beth de Oxum, em Olinda. Lá existe o Cineclube Macaíba, que participa da programação da 2ª Mostra Cinema e Patrimônio", destaca Flávio Barbosa.

Cortejo dos bacamarteiros marca programação no Cabo

No Cabo de Santo Agostinho, uma das ações previstas é um cortejo da Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo (Sobac), marcado para a noite de 27 de agosto, logo após a exibição de três filmes no Cineclube Olímpio Bonald.

A atividade coincide com a votação do Conselho Estadual de Preservação do Patrimônio Cultural (CEPPC), que decidirá, no mesmo dia, sobre o reconhecimento do bacamarte como patrimônio cultural registrado em Pernambuco.

Interiorização das ações é destaque da Semana do Patrimônio

Embora a abertura oficial da 19ª Semana Estadual do Patrimônio Cultural aconteça em 17 de agosto, a programação se estende por todo o mês, com seminários e ações distribuídos entre a Região Metropolitana e o interior.

Um dos destaques será a realização, pela primeira vez, do Seminário de Educação Patrimonial no Sertão.

"É a primeira vez, por exemplo, que o Seminário de Educação Patrimonial será realizado no Sertão, o que é importante para interiorizar as políticas públicas relacionadas ao patrimônio", ressalta Flávio Barbosa.

A programação completa da Semana será divulgada nos próximos dias.

Programação - 2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

Cinema São Luiz – Recife

(Rua da Aurora, 17, Boa Vista - Recife)

05/08/2026 - 18h (Abertura)

Exibição:



"Mar de Fogo" – Lia de Itamaracá (3min27s), de Barbara Ramona.

"O Homem do Fraque Verde" (73 min), de Petrônio Lorena.

12/08/2026 - 18h

Exibição:



"Como Vi Salu", de Toni Braga.

"Samba de Coco Raízes de Tupanatinga" (80 min), de Zé Luiz do Candeeiro.

19/08/2026 - 18h

Exibição:

"Joh do Forró" (11 min), de Alessandro Anax.

"Mateus" (79 min), de Dea Ferraz.

02/09/2026 - 14h (Encerramento)

Exibição:

"O Carnaval é de Pelé" (20 min), de Daniele Leite e Lucas Santos



* Exibição com participação do Boi Tira-Teima, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Escola Municipal Mestre Vitalino – Caruaru

(Rua São Sebastião, s/n, Alto do Moura - Caruaru)

10, 11 e 12/08/2026 – Manhã

Oficina de Cinema de Animação – mestre Lula Gonzaga.

Exibição:

Registro de Patrimônio Imaterial da Renda Renascença

Registro do Circo de Tradição Familiar

Cineclube Macaíba – Olinda

(Beco da Macaíba, R. João de Lima, Guadalupe - Olinda)

11/08/2026 - 19h

Exibição:

Coco de Umbigada



* Curadoria da mostra: Mãe Beth de Oxum (Patrimônio Vivo de Pernambuco), com Pedro Severien

Cine Teatro Apolo – Palmares

(R. da Conceição - São Sebastião, Palmares)

13/08/2026 - 14h

Exibição:

"Mar de Fogo" – Lia de Itamaracá (3min27s), de Barbara Ramona.

"Mambembe" (99 min), de Fabio Meira.



* A exibição contará com participação de Índia Morena, Patrimônio Vivo de Pernambuco

Theatro Cinema Guarany – Triunfo

(Praça Carolino Campos, R. Manoel Pereira Lima, 265 - Triunfo)

18/08/2026 - 19h

Exibição:

"Mar de Fogo" – Lia de Itamaracá (3min27s), de Bárbara Ramona.

"Mambembe" (99 min), de Fabio Meira.

Cine Recreio – Floresta

(R. Pereira Maciel, 109 - Floresta)

19/08/2026 - 16h40

Exibição:

"Mar de Fogo" – Lia de Itamaracá (3min27s), de Barbara Ramona.

"Saramuná" (9 min), de Gabriela Moura.

"Territórios Gastronômicos do Velho Chico" (16 min), de Monica Jácome.

* Exibição com participação do Coletivo Bucaneiros (vencedor do 11º Prêmio Airton de Almeida Carvalho pela requalificação do Cine Recreio).

Cineteatro Bianor Mendonça – Camaragibe

(Av. dr. Pierre Collier, 440, Vila da Fábrica - Camaragibe)

25/08/2026 -19h

Exibição:



"Mar de Fogo" – Lia de Itamaracá (3min27s), de Bárbara Ramona.

"Babá Paulo Braz: Conexão Ifé" (63 min), de Gustavo Almeida.

* Exibição com participação do Maracatu Raízes de Pai Adão, Patrimônio Vivo de Pernambuco.

Museu do Bacamarte – Cabo de Santo Agostinho

(R. vig. João Batista, 157 - Centro, Cabo de Santo Agostinho)

27/08/2026 - 19h

Exibição:

"Mar de Fogo" – Lia de Itamaracá (3min27s), de Bárbara Ramona.

"Saramuná" (9 min), de Gabriela Moura.

"O entalhe do Sertão: a arte de J. Borges" (16 min), de Helen Quintana.

* Após a exibição, haverá cortejo com os bacamarteiros da SOBAC (Patrimônio Vivo de Pernambuco).



SERVIÇO

2ª Mostra de Cinema e Patrimônio

Quando: De 5 de agosto a 2 de setembro

Onde: Em Recife, Olinda, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Palmares, Floresta e Triunfo (vide programação)

Entrada gratuita

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