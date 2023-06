Mostra de cinema para jovens premiado pela Unesco realiza sua quarta edição em junho; saiba mais

A- A+

O Festival Takorama, mostra internacional de cinema desenvolvido para espaços educativos, está realizando sua quarta edição online até o dia 30 de junho, oferecendo uma seleção de filmes de animação para escolas públicas e privadas de todo Brasil.

São 15 curtas-metragens, com duração média de cinco minutos, sem publicidade, vindo de diversos países e trazendo abordagens sobre ecologia, tolerância, empatia, amizade e cidadania. Todos os filmes apresentam diálogos mais informais, o que facilita para que sejam vistos por crianças e adolescentes de qualquer lugar do mundo, uma vez que não há a barreira do idioma.

Em 2021, o Takorama recebeu o primeiro lugar da Unesco, reconhecendo-o como a melhor iniciativa no mundo de letramento midiático e educação da imagem (Prêmio Global Media and Information Literacy Awards).

Naquela edição, o festival atingiu um público de 500 mil pessoas em 115 países. Em 2020, pela primeira vez, o projeto foi selecionado no edital realizado com recursos do Fundo de Apoio à Aprendizagem, da Fundação Lemann e Imaginable Futures.

O programa é dividido em cinco categorias, para crianças, adolescentes e jovens de 3 a 18 + anos. Todo o conteúdo é gratuito e pode ser exibido em espaços educativos e também em casa. No final, cada espectador pode votar no filme de que mais gostou. Acesse o site www.takorama.org.

Como participar

O acesso ao Festival Takorama é simples. Basta entrar no site do festival até 30 de junho, preencher um rápido cadastro e aguardar uma mensagem que chegará por email com links para cada faixa etária e o acesso também ao material pedagógico. Pais e crianças também podem se cadastrar para assistir aos filmes, gratuitamente, em casa.

