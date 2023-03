A- A+

CULTURA Mostra de dança apresenta trabalhos autorais no Sesc Araripina, neste sábado (25) Apresentam-se artistas que participaram do curso de Formação do Intérprete Pesquisador em Dança, por meio do projeto Acupe; o acesso é gratuito

O projeto Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança - espaço de pesquisa e investigação da linguagem do corpo e da cena, promove uma mostra com o resultado da pesquisa de artistas de Araripina, neste sábado (25), no Sesc Araripina, a partir das 20h, com entrada franca.



Com incentivo do SIC Recife e do Funcultura, o curso já passou por Recife e Araripina e terá o município de Belo Jardim como próximo destino.

Na formação, artistas de Araripina passaram o primeiro trimestre de 2023 estudando com especialistas na linguagem da Dança e do Teatro, como Pedro Salustiano, Marcelo Sena, Paulo Henrique Ferreira, Ana Cecília, Duda Serafim e José Manoel.









“O resultado será oferecido para alunos de escolas públicas e público geral, assim poderemos aliar a formação artística à formação cidadã”, defende o coordenador pedagógico e especialista em Dança Paulo Henrique Ferreira.

Formação do Intérprete Pesquisador em Dança

O objetivo do projeto é possibilitar ao aluno-intérprete acesso a ferramentas para formular, transformar e refletir sua prática, como também ser portador e transmissor deste conhecimento na sociedade.

Para o curso, foi construída uma grade de disciplinas que trabalham a linguagem da dança, como Danças Tradicionais, Danças Urbanas, Dança Contemporânea, e a que intensifica a pesquisa estética e poética, Pesquisa em Dança/ demonstração de trabalho.

Este projeto faz parte do pensamento artístico do Acupe Grupo de Dança para constituir um espaço continuado de ações na área de formação e estética da dança.



Além da formação, o grupo também é responsável pela realização do Seminário Nacional de Dança e Educação de Pernambuco (edições 2009, 2011, 2014 e 2016), fomentando políticas de ações pedagógicas na área da dança.

Sobre o Acupe Grupo de Dança

Desde 2007, o Acupe, coordenado pelo produtor cultural, bailarino e arte-educador Paulo Henrique Ferreira, é uma das referências em dança contemporânea em Pernambuco. O grupo vem fomentando a criação artística em dança contemporânea no Estado, além de oferecer cursos de formação para intérpretes-pesquisadores em Recife e em mais de 15 cidades do interior.



O Acupe também organiza no Recife o Seminário Nacional de Dança & Educação, trazendo profissionais reconhecidos nacionalmente para a capital pernambucana.

Serviço

Mostra de Trabalhos do Acupe Formação do Intérprete Pesquisador em Dança

Quando: Sábado (25), 20h

Onde: Sesc Ler Araripina

Entrada gratuita

