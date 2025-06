A- A+

Cultura+ Mostra de Veneza concede Leão de Ouro pela carreira da atriz Kim Novak A atriz, de 92 anos, ganhou destaque por seu papel no filme "Um Corpo Que Cai"

A atriz americana Kim Novak, famosa por seu papel no filme "Um Corpo que Cai" de Alfred Hitchcock, receberá o Leão de Ouro por sua carreira na 82ª edição do Festival de Cinema de Veneza, anunciaram os organizadores nesta segunda-feira (9).

Novak, de 92 anos, receberá o prêmio durante o festival que acontecerá de 27 de agosto a 6 de setembro.

"Ser reconhecida por toda minha carreira nesse momento da minha vida é um sonho que se tornou realidade", declarou a atriz, citada em um comunicado.

O diretor artístico do festival, Alberto Barbera, afirmou que o prêmio à carreira "busca celebrar uma estrela livre, uma rebelde no coração do sistema que iluminou os sonhos dos cinéfilos".

Novak trabalhou com os diretores americanos mais famosos de sua época, como Billy Wilder, Otto Preminger, Robert Aldrich e George Sidney.

No ano passado, a Mostra entregou esse prêmio à atriz americana Sigourney Weaver.

Veja também