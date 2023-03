A- A+

VÍDEOS Mostra de videodança seguida de debate ocupa o Teatro do Parque nesta terça-feira (28) Evento é a conclusão da oficina "Práticas Numéricas"

O Teatro do Parque recebe uma sessão de videodanças, nesta terça-feira (28), como resultado da oficina “Práticas Numéricas”. Serão exibidos nove curtas-metragens, a partir das 19h, seguidos por um debate, com entrada gratuita.

A formação foi ministrada pelo cineasta e crítico francês yann beauvais, entre janeiro e fevereiro deste ano, com incentivo do Funcultura e realização da Experimento Produções. A proposta da iniciativa é ampliar e fortalecer o espaço de formação nas artes digitais relacionadas às linguagens da dança e do audiovisual em Pernambuco.

Durante a oficina, os alunos participaram de aulas teóricas e práticas, além de orientação individualizada. Os vídeos exibidos agora foram desenvolvidos no Laboratório de Criação, proposta de acompanhamento processual ao longo da vivência.



Confira os curtas que serão exibidos:

“Chronakairás”, de Anny Ldeney

“Águas Que Me Habitam”, de Elysangela Freitas

“Corpo Baldio”, de Guilherme Allain

“Kikari, instalação”, de Iago Araújo

“Entretecer”, de Isabela Severi

“Fissuras”’, de Lane Luz e Gisele Carvallo

“Fuga i”, de Letícia Barros e Carlos Aquino

“Acabrunhada’’, de Silvia Lys



