Mostra Delas para o Mundo recebe performances circenses e de dança realizadas por mulheres

A- A+

A Mostra Delas para o Mundo, festival que reúne performances circenses e de dança realizadas apenas por mulheres, chega a sua terceira edição. O evento ocorre neste sábado (5), às 19h, na sede da Escola Pernambucana de Circo (EPC), na Zona Norte do Recife.

Na programação constam sete performances de curta duração, sendo 10 delas de artistas atuantes na cena recifense. São apresentações de modalidades circenses variadas, como tecido acrobático, trapézio, palhaçaria, polidance, dança do ventre e lira acrobática.

O encerramento da mostra fica por conta do show do grupo de samba As Marias. A realização do festival é da artista circense Maria Karolyna, com incentivo do Edital Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Recife, através da Prefeitura do Recife.

Nesta edição, o evento homenageia Tita Alves, proprietária do Circo Alves, um circo-família itinerante sediado em Pernambuco e que há cinco gerações perpetua a arte milenar do circo.

Além das apresentações da Mostra Delas, a Escola Pernambucana de Circo sedia também uma feirinha criativa com opções de gastronomia, moda, beleza e empreendedorismo para o público, começando a partir das 18h.

Serviço:

3ª Mostra Delas para o Mundo

Quando: neste sábado (5), às 19h

Onde: Escola Pernambucana de Circo (Av José Américo de Almeida, nº 5 - Macaxeira)

Entrada gratuita



Veja também