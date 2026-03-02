Mostra "Delas" reúne produções de mulheres na Casa do Cachorro Preto
Exposição coletiva ocupa o espaço ao longo de março com obras de diferentes linguagens e promove debate sobre protagonismo feminino nas artes
Durante o mês de março, marcado por mobilizações e debates em torno dos direitos das mulheres, a Casa do Cachorro Preto, em Olinda, realiza a exposição coletiva “Delas”, dedicada à produção artística feminina.
A mostra – que tem abertura neste sábado (7), às 17h – propõe um olhar crítico sobre presença, equidade, reconhecimento e resistência no campo cultural.
“Delas” reúne trabalhos em múltiplas linguagens, como pintura, ilustração, desenho, gravura, escultura, grafite, moda, instalação e performance.
As criações dialogam com questões relacionadas ao universo feminino e às pautas feministas, refletindo diferentes trajetórias, gerações e pesquisas estéticas.
Participam da coletiva as artistas: Bia Melo, Carol Noemia, Catarina Dee Jah, Cigana Magia, Hilda Brandão, Lua Barral, Luciene Torres, Nathalia Queiroz, Nathê Ferreira, Oluyiá França, Rebecka Zamali, Ritinha, Sil Karla, Tab e Valéria Rey Soto.
“Esta coletiva de artistas tão diversas e potentes é uma prova viva de resistência. Vivas, como queremos as mulheres, sendo o quiserem ser, com a força de seus riscos, a expressão dos seus traços e a liberdade de suas artes”, afirma a jornalista Sheila Oliveira, responsável pela coordenação do espaço cultural. A organização da mostra conta ainda com a produção de Maiara Lira e Tauana Pimentel.
A abertura, neste sábado (7), contará com discotecagem da DJ Xuana.
A visitação segue até 29 de março, sempre de sexta a domingo. As obras expostas poderão ser adquiridas pelo público interessado.
SERVIÇO
Mostra "Delas"
Abertura: Sábado (7), a partir das 17h - com discotecagem da DJ Xuana
Onde: A Casa do Cachorro Preto - Rua Treze de Maio, 99, Carmo - Olinda-PE
Quando: até 29 de março
Visitação: sextas, sábados e domingo
* Com informações da assessoria