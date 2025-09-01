A- A+

LGBTQIAPN+ Mostra DiverCidades traz programação gratuita com oficina, exibição de curtas, performances e mais O evento acontece no começo da Semana do Orgulho LGBTQIAPN+

A Mostra DiverCidades acontece no próximo dia 13 de setembro, véspera da Parada da Diversidade de Pernambuco, no Cais do Sertão. Com o tema da campanha deste ano, “Ocupe a cidade e viva esse orgulho”, a programação celebra a diversidade e a representatividade, reunindo arte, música e cultura, com prioridade para artistas e produções LGBTQIA+.

O turno da manhã será dedicado à Oficina de Direção Criativa para DJs com IDLibra, das 9h às 13h, abordando técnicas e fundamentos de mixagem. Os interessados podem realizar inscrição até o dia 3 de setembro pelo link. O resultado será divulgado no dia 5 de setembro.

Às 14h acontece o CineMona, com exibição de dois curtas-metragens LGBTQIA+ pernambucanos, seguidos de bate-papo com os realizadores.

Encerrando a programação, a partir das 16h30, a Festa da DiverCIDADE começa com MiniBall + LipSync, um show inspirado na febre das redes e da TV, com drags interpretando músicas famosas, seguido das categorias Vogue Performance, Runway e Realness, em performances cheias de estilo e representatividade. Os ingressos são gratuitos e adiquiridos pelo Sympla.

“Queremos criar um espaço onde a política e a arte se encontrem de forma viva e acessível. Em um mundo cada vez mais digital, este é um convite para encontros reais, para celebrar a diversidade e a criatividade de diferentes linguagens em um mesmo lugar”, afirma Nina Poison, uma das idealizadoras do evento.

Serviço:

DiverCidades

Quando: 13 de setembro, a partir das 9h

Onde: CCentro Cultural Cais do Sertão - Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa

Entrada gratuita

Mais informações em @mostradivercidades

*Com informações da assessoria de imprensa

