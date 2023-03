A- A+

Cinema Mostra do Teatro do Parque exibe gratuitamente filmes espanhóis inéditos no Recife Programação conta com quatro longas-metragens, desta segunda-feira (20) até a quarta-feira (22)

O Teatro do Parque recebe, desta segunda-feira (20) até a quarta-feira (22), a Mostra de Cinema Espanhol Contemporâneo. A programação traz a exibição gratuita de quatro filmes: “La vida era eso”, “Josefina”, Crónica de una tormenta” e “Una vez más”.

Com ingressos distribuídos uma hora antes de cada sessão, a mostra traz um recorte recente da produção audiovisual espanhola, com obras lançadas entre 2019 e 2021. Todos os filmes escolhidos são inéditos no Recife.

O evento é fruto da articulação entre a Prefeitura do Recife, o Instituto Cervantes e a Embaixada da Espanha no Brasil. A capital pernambucana integra a rede Cidades Cervantinas, que reúne destinos de todo o mundo, articulados pelo governo espanhol para celebrar e difundir a obra de Miguel de Cervantes.



Confira a programação da Mostra de Cinema Espanhol Contemporâneo:

Segunda-feira (20)

19h - “La vida era eso” (2020, 109 min)

Diretor: David Martín de los Santos

Sinopse: Num hospital, na Bélgica, os destinos de María e Verónica cruzam-se. As duas imigrantes espanholas se encontrarão fugindo de diferentes crises: María na onda migratória de 1970 e Verônica tentando escapar da falta de perspectivas para a juventude atual. Um vínculo se estabelece entre elas e, após um acontecimento inesperado, María partirá em busca da família de Verónica, numa Espanha muito diferente daquela que abandonou e na qual se reencontrará com o que havia deixado pendente.

Terça-feira (21)

19h - “Josefina” (2021, 90 min)

Diretor: Javier Marco

Sinopse: Juan, um agente penitenciário, observa silenciosamente, todos os domingos, a visita de Berta, mãe de um dos presos. Para se aproximar dela, comete o desatino de se fazer passar por pai de uma suposta detenta: Josefina. A necessidade de preencher o vazio em que vivem leva Juan e Berta a continuarem se encontrando, a despeito da realidade que os cerca.

Quarta-feira (22)

16h45 - “Crónica de una tormenta” (2020, 85 min)

Diretora: Mariana Barassi

Sinopse: Maca, uma profissional que não acredita em hierarquias no trabalho, compete com Vargas, um jornalista manipulador, para conseguir o cargo de diretor de um importante jornal. Na noite em que Antonio, o atual diretor, conta a Maca sobre o processo de seleção, ambos terminam trancados no jornal por uma forte tempestade.

19h - “Una vez más” (2019, 111 min)

Diretor: Guillermo Rojas

Sinopse: April volta para casa para o funeral de sua avó e, ao reencontrar sua antiga vida, começa a pensar em recuperar tudo o que deixou para trás, quando partiu para o exterior em busca de um futuro.



