Mostra "Dura Naturalia" celebra 40 anos de carreira de José Rufino, na galeria Marco Zero

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Paraibano de João Pessoa, José Rufino já participou de mais de 350 exposições no Brasil e fora, incluindo as bienais de São Paulo (25ª edição), Mercosul e Havana e duas edições do Panorama da Arte Brasileira.



É escritor e professor do curso de Artes Visuais da Universidade Federal da Paraíba e do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UFPB/UFPE.



Isso tudo, e mais um bocado de experiências, está na bagagem dos 40 anos de carreira do artista visual que vai ser celebrado pela Marco Zero Galeria, em Boa Viagem, na exposição individual “Dura Naturalia”, a partir do dia 30 de abril.



Marco

Sob curadoria de Daniel Donato, a mostra percorre toda a sua trajetória e é dividida em três núcleos, incluindo a série Cartas de Areia - trabalho mais antigo da exposição, no qual Rufino trabalha a partir do arquivo privado de cartas do avô, escritas entre 1920 e 1950, além de notas fiscais, bilhetes, livros e cartas, sobre os quais o artista inscreve desenhos e pinturas nos quais proliferam símbolos de árvores genealógicas, desenhos do engenho, cenas de sexo e autorretratos em silhuetas fantasmagóricas.



O título da exposição faz referência a Parva Naturalia, de Aristóteles. A obra do filósofo grego reúne tratados sobre os pequenos processos da vida, como memória, sono, sensação e Rufino, em seu trabalho, busca subvertê-los.



"Dura Naturalia" nasceu do anseio de Rufino de colocar obras antigas e recentes frente a frente, o que leva o espectador a lidar com memórias e histórias (e se contaminar com elas), que, apesar de, inicialmente serem estáticas, se reorganizam a partir da interferência de forças externas.



Será possível visitar esculturas, pinturas, desenhos e instalações, criados desde a década de 1980.



José Rufino trabalha a memória e a história não como conceitos estáticos, mas como forças que, em relação com a natureza, são capazes de constantemente reorganizar sensibilidades e olhares.



Experimentações

Ao longo de quatro décadas de produção, o artista paraibano tem empreendido experimentações que vão além dos materiais e dos suportes, cascavilhando as poéticas que nascem dos encontros entre o que está vivo e aquilo que se fixou no tempo.



Sua vasta obra, incluindo peças inéditas, é revisitada em Dura Naturalia, exposição antológica com curadoria de Daniel Donato que a Galeria Marco Zero abre ao público no dia 30 de abril, às 18h.



"São mais de 40 anos de produção artística e cerca de 350 participações em exposições. No entanto, a experiência é curiosa como o ato de se encarar um gaveteiro antigo, cheio de possibilidades poéticas e conceituais, mas assombroso. Eu prefiro assim: enfio a mão nas gavetas da criação sem medo de encontrar o documento inviolável ou a lâmina enferrujada. Não sou artista de técnica aprimorada, de fórmula replicável, de obra encomendada. Em cada trabalho, enveredo pelo risco, por aquilo que se transmuta, que vaga entre as matérias mortas e vivas, entre consciência, erro e espanto. Sou um mero regente de criaturas, que vão e voltam, ora como gavetas, cartas, ferramentas, cordas, cadeiras, escrivaninhas, raízes ou manchas”, reflete o Rufino.



SERVIÇO

Exposição "Dura Naturalia"

De José Rufino

Galeria Marco Zero - Av. Domingos Ferreira, 3393, Boa Viagem, Recife

Quando: de 30 de abril a 19 de junho de 2026

Visitação: de segunda a sexta, das 10h às 19h; sábado, das 10h às 17h

Entrada gratuita

Informações: (81) 98262-3393

*Com informações da assessoria de imprensa

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