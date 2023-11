Mostra fotográfica "A Cultura Marítima Pesqueira em Pernambuco" entra em cartaz na Fundaj

A- A+

Integrando a programação do seminário "Pesca Artesanal e Sustentabilidade Socioambiental: dialogando com a agroecologia", evento promovido pela Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), será aberta nesta quinta-feira (9) a exposição fotográfica "A Cultura Marítima Pesqueira em Pernambuco" - realizada no campus Gilberto Freyre, em Casa Forte, Zona Norte da cidade.

Com mote na pesca artesanal, a mostra - que vai "ocupar" a sala Waldemar Valente - é realizada por meio de uma articulação do Centro de Estudos em Dinâmicas Sociais e Territoriais (Cedist) da Diretoria de Pesquisas Sociais (Dipes), e do Centro de Documentação e Pesquisa (Cedoc) da Coordenação do Centro de Documentação e de Estudos da História Brasileira Rodrigo Mello Franco de Andrade (Cehibra) e do Museu do Homem do Nordeste (Muhne), equipamentos da Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte (Dimeca).





Temática Socioambiental

Para a coordenadora do Cedist, Edneida Cavalcanti, as imagens que compõem a exposição, têm importância como registro mas também como método e estratégia de pesquisa já que, de acordo com ela, trata-se de "um rico material de trabalho na temática socioambiental".



"Isso tanto como reflexão, a partir de uma imagem existente, como caminho metodológico e educativo, inclusive com produção a partir de grupos dos quais a gente trabalha, como educadores e comunidades. Além disso, a gente tem um potencial incrível de pesquisa no rico acervo que a Fundaj tem", ressaltou Edneida.

Crédito: Acervo/Fundaj

Já Rita de Cássia Araújo, historiadora e pesquisadora, à frente da exposição como curadora, explica que a mostra resulta da confluência de interesses científicos e culturais da Fundaj e também da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e do Ministério da Pesca, por meio da Secretaria da Pesca Artesanal.



"Internamente é uma das atividades que marca o almejado reencontro entre diferentes setores da Fundaj, aliando ações de pesquisa social, de memória e cultura, notadamente, neste dois últimos casos, ações de preservação e difusão de acervo histórico".



Rita complementa que, ao investigar as fotografias sobre pesca marítima, foi percebido uma certa ambiguidade no olhar dos fotógrafos, para os quais a pesca marítima artesanal gerava sentimentos de fascínio e estranhamento, notadamente nas ocasiões em que os pescadores aventuravam-se no mar bravio embarcados nas seculares e aparentemente frágeis jangada à vela.

"A pesca marítima foi uma das primeiras atividades econômicas a se constituir na antiga colônia que veio a ser o Brasil, para cuja formação concorreu a mão de obra de indígenas e africanos escravizados, bem como de trabalhadores livres, europeus, brancos e pobres no geral, resultando na construção de uma cultura marítima com seus modos de morar, rituais, celebrações, crenças, expressões culturais, saberes e fazeres específicos”, destaca.

Jangada adquirida em 1979

A mostra "A Cultura Marítima Pesqueira em Pernambuco" terá uma jangada composta de uma coleção de itens que integram parte da conjuntura da peça.



Em bom estado de conservação, a embarcação foi adquirida pela Fundaj em 1979 e integra o acervo do Museu do Homem do Nordeste. A peça fez parte da exposição de longa duração do Muhne até 2002, quando o museu foi fechado para reforma.



Desde então, passou por restauração no Laboratório de Pesquisa, Conservação e Restauração de Documentos e Obras de Arte Antônio Montenegro (Laborarte) e estava sob a guarda da reserva técnica do museu.

Serviço

Exposição "A Cultura Marítima Pesqueira em Pernambuco"

Quando: abertura nesta quinta (9), às 19h

Onde: Fundaj Casa Forte - Campus Gilberto Freyre - Sala Waldemar Valente (Av. 17 de Agosto, 2187)

Acesso gratuito

Informações: (81) 3073-6363

Veja também

Streaming Netflix confirma segunda temporada de "Ilhados com a Sogra", reality original brasileiro