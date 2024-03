Mostra fotográfica no Cisam, na Encruzilhada, aborda o parto humanizado

A- A+

Entre as liberalidades da mulher com o próprio corpo e consigo mesma, decidir pelo parto humanizado - entendendo o procedimento sob um viés que se opõe aos moldes tradicionais de gerar - é escolha que deve ser ouvida e respeitada, assim como tantas outras.



E por esse caminho de escuta e pesquisa antropológica por pelo menos uma década, a fotógrafa recifense Camilla Rocha moldou o seu trabalho, que culminou na mostra fotográfica "Parto Ritual" - em cartaz a partir de hoje no Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam), espaço localizado na Encruzilhada, Zona Norte da cidade, e que é tido como referência no atendimento à saúde da mulher.





A mostra antecipa as celebrações ao Dia Internacional da Mulher, na sexta-feira, 8 de março, e de acordo com Camilla, bisneta do povo de Jurema e pesquisadora em saúde ginecológica autônoma e natural, o trabalho visa "promover a reflexão e discussão sobre o protagonismo feminino nos partos e educar sobre a diferença entre parto humanizado e assistência comum".

Roda de Diálogo

Dentro da programação da mostra - que segue em cartaz, com acesso gratuito, até 5 de abril - haverá também uma Roda de Diálogo na sexta-feira, 8 de março, com a equipe de atendimento do hospital, inclusive com a participação de pacientes para falar sobre a importância do parto humanizado.

Vale ressaltar, também, que haverá acessibilidade às pessoas com deficiência visual, já que todas as fotografias expostas dentro do Cisam contarão com audiodescrição. Além disso, o local onde está instalada a exposição - cuja visitação pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 7h às 15h - terá rotas acessíveis a pessoas com mobilidade reduzida.



Serviços como colocação de DIU e exames preventivos serão oferecidos, como parte integrante das atividades da "Parto Ritual" - coordenado pelo Estúdio Materne e produzido pela Cabocla Produção, sob incentivo da Fundação de Cultura Cidade do Recife (FCCR) e Secretaria de Cultura do Recife, com recursos do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC).



Serviço

Mostra Fotográfica "Parto Ritual"

Quando: de hoje até 5 de abril

Onde: Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam)

Acesso gratuito

Veja também

Famosos Wanessa Camargo e Dado Dolabella não estão mais juntos? Relembre idas e vindas na relação dos dois