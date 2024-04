A- A+

Exposição Fotográfica Exposição fotográfica sobre o silenciamento feminino na arte é atração do Recife no mês de abril Mostra será realizada pelo coletivo "Fotógrafas em Pernambuco", no Paque Dona Lindu, em Boa Viagem

Uma exposição fotográfica será atração no Recife neste mês de abril. Com o tema sobre o silenciamento feminino na arte, o coletivo "Fotógrafas em Pernambuco" apresenta a mostra "À Sombra da Luz: Ecos das Mulheres Artistas Impressionistas através da Fotografia Feminina". A exibição acontece no mezanino da Galeira Janete Costa, no Parque Dona Lindu, em Boa Viagem, e vai do dia 7 até o dia 20 de abril.

A mostra acontece sob a curadoria da fotógrafa Gisele Carvalho e contará com 46 obras de 32 fotógrafas integrantes do coletivo. A exposição virá como desdobramento da exposição "Luz & Cor: Diálogos Impressionistas e Pós-impressionistas", que, sob a curadoria da também fotógrafa Mayssa Leão, já está acontecendo na galeria do parque.

A mostra, que será inaugurada no dia 6 de abril, às 10h30, fará uma homenagem às mulheres do movimento impressionista. Apesar do período artístico ter revolucionado o modo de enxergar a luz, as artistas acabaram não tendo seu devido reconhecimento, sendo silenciadas e ficando na sombra dos artistas homens.

A mostra acontece de quarta a sexta, das 10h às 17h, e aos sábados e domingo, das 10h às 16h. A exposição é gratuita.

O grupo

"À Sombra da Luz" nasce do coletivo "Fotógrafas em Pernambuco", cuja idealizadora e coordenadora é a professora, artista e também curadora da exposição Gisele Carvalho. Criado em novembro de 2023, o grupo já conta com mais de 80 fotógrafas. O objetivo do coletivo é dar voz e visibilidade às fotógrafas mulheres em Pernambuco, na busca de ocupar novos espaços na produção artística e cultural do estado.

Serviço

Abertura: 6 de abril às 10h30

Período em cartaz: de 7 a 20 de abril

Horário de visitação: De quarta a sexta, das 10h às 17h. Sábados e domingos, das 10h às 16h

Entrada: gratuita

Local: mezanino da Galeria Janete Costa (Parque Dona Lindu, Boa Viagem)

Mais informações: (81) 9 8131.6304

