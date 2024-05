A- A+

ARTE Mostra de J.Borges aporta no Plaza Shopping a partir desta terça (28) Exposição ''J. Borges O Mestre da Xilogravura'' está em cartaz no Piso L4 do mall até 30 de junho

A exposição ''J. Borges – O Mestre da Xilogravura'' passa a ocupar o Piso L4 do Plaza Shopping, a partir desta terça-feira (28), tomada por obras do artista pernambucano, conhecido pela produção de xilogravuras e cordéis.



Inédita, a mostra - que integra as ações juninas do shopping - fica em cartaz no mall até 30 de junho e seu acesso é gratuito.

Acervo

A mostra ''J. Borges – O Mestre da Xilogravura'' tem curadoria de Ângelo Filizola e reúne 20 obras exclusivas e com temas alusivos ao Nordeste, contando ainda com duas concepções dos filhos do artista, Pablo Borges e Bacaro Borges.

''As peças foram criadas exclusivamente para esse projeto do Plaza Shopping. Inclusive, com componentes que vão estimular a curiosidade e a interação das crianças. Será uma oportunidade maravilhosa para pessoas de todas as idades, com obras super coloridas para alegrar e inspirar do jeito que os festejos da temporada fazem com o nosso povo'', enfatiza Filizola.

Exibição

A estrutura contempla seis painéis, duas cortinas com mais de 200 cordéis e está dividida em etapas, entre elas matrizes, provas do autor, xilogravuras e obras destacadas, além de cortina de cordel e dois quebra-cabeças.

''Quando pensamos nesse projeto, pensamos na valorização do regionalismo divulgando esse artista local com uma obra tão importante para a cultura do nosso Estado. O público do Recife não poderia deixar de ter essa oportunidade, conhecer o trabalho dele, um patrimônio vivo de Pernambuco que brilha da cidade de Bezerros para todo o mundo'', destaca a gerente de marketing do Plaza, Carol Seabra.

Parte educativa

Além de toda a riqueza de detalhes estéticos, a mostra contará com parte educativa, que será demonstrada através de textos e imagens sobre como se faz uma matriz e como se escreve um cordel.



Serviço

Mostra ''J. Borges – O Mestre da Xilogravura''

Quando: 28 de maio até 30 de junho

Onde: Plaza Shopping (piso L4) - Rua Doutor João Santos Filho, 255, Parnamirim

Entrada gratuita

Mais informações: @plazacasaforte

