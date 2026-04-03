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CINEMA Mostra no Recife celebra o cinema de Júlio Brennane e Rosa Dias a partir deste domingo (5) Com sessões gratuitas no Cinema São Luiz e no Cinema da UFPE, programação é promovida pelo cineclube Cine XHY247 e pelo LEIA

Recife ganha uma mostra em celebração à obra do cineasta carioca Júlio Bressane, que completou 80 anos recentemente, e de sua esposa, a diretora Rosa Dias. A iniciativa conta com exibições no Cinema São Luiz, todos os domingos de abril, e mais quatro sessões no Cinema da UFPE.

A mostra é promovida pelo Cine XHY247, cineclube que nasceu na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e o LEIA, projeto ligado à Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). A programação é gratuita e conta ainda com debates e atividades formativas.

Considerado um dos principais expoentes do chamado Cinema Marginal, Bressane mistura em sua cinematografia referências que vão de Noel Rosa a Nietzsche. Já passaram por suas lentes figuras ilustres da cultura brasileira, como Fernanda Torres, Selton Mello, Othon Bastos, Renata Sorrah, Caetano Veloso, Gal Costa e Maria Bethânia.



Para a exibição nas salas de cinema, foram selecionados filmes de diferentes épocas. A primeira sessão, que ocorre neste domingo (5), às 14h, será com “Cleópatra” (2007), que traz Alessandra Negrini no papel da rainha do Egito.

Confira a programação completa:

Cinema São Luiz

05/04 | 14h - “Cleópatra” (2007)

12/04 | 18h30 - “Memórias de um Estrangulador de Loiras” (1971) + “Beduíno” (2016), 75 minutos

19/04 | 14h - “São Jerônimo” (1999)

26/04 | 14h - “Barão Olavo, o Horrível” (1969) + “Matou a Família e Foi ao Cinema” (1969)

Cinema da UFPE

09/04 | 16h - “Sermões: A História de Antônio Vieira” (1989)

18h - “Nietzsche em Nice” (2004) + “Dias de Nietzsche em Turim” (2001)

10/04 | 16h - “O Anjo Nasceu” (1969)

18h | “A Família do Barulho" (1970) + “Cuidado Madame” (1970)



*Com informações da assessoria de imprensa.

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