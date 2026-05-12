Ter, 12 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça12/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Cinema

Mostra leva sessão de curtas ambientais ao Cinema da Fundação, no Derby

Exibição gratuita apresenta filmes com recorte ambiental, nesta terça (12), às 19h

Reportar Erro
"Recife Frio", de Kleber Mendonça Filho, será um dos curtas exibidos"Recife Frio", de Kleber Mendonça Filho, será um dos curtas exibidos - Foto: Divulgação

A Mostra de Cinema Recife Cidade Parque promove, nesta terça (12), às 19h, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby, uma sessão de exibições de curtas-metragens com recorte ambiental, entre eles, "Recife Frio", do pernambucano Kleber Mendonla Filho, o mesmo diretor de "O Agente Secreto", indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados 1h antes da sessão.

Em parceria com a Fundaj, o projeto Recife Cidade Parque foi ideallizado para promover a discussão com a sociedade sobre as questões ambientais que afetam a capital pernambucana. Após a exibição, haverá debate com pesquisadores do projeto e realizadores das produções.

Segundo a divulgação do evento, a proposta da mostra é sensibilizar o público, por meio da sétima arte, para a construção compartilhada de uma nova visão de futuro para cidade.

Programação
Além de "Recife Frio" (PE), de Kleber Mendonça Filho,  a mostra também exibirá "Águas Que Arrebentam" (PE) (direção coletiva - Massapê), "Céu Fumaça: A emergência climática na voz das crianças" (SP) de Jader Gudin – Instituto Alana, "Ameaças Climáticas do Recife" (PE), de Íris Samandhi e "Entre Margen"s (PE), de Raquel Velasco Weller, Lis Bettini, Arthur Cardoso, Francisco Pestana.

Os filmes e animações abordam temas que envolvem o Recife e sua relação com a natureza, como a questão climática, eventos extremos, a importância do mangue entre outros assuntos que conectam às discussões em torno da necessidade de adaptar a cidade às mudanças do clima, garantindo qualidade de vida a sua população.

A programação da mostra contou com sessões fechadas no Cinema da Fundação Derby e Museu para estudantes de escolas públicas e privadas nos dias 28 e 29 de abril.

Recife Cidade Parque
Reinventar o Recife, transformando-o numa cidade-parque até o ano de 2037, quando será a primeira capital brasileira a completar 500 anos – esse é o objetivo do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque – Plano de Qualidade da Paisagem, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), fruto de convênio com a Prefeitura do Recife.

O projeto baseia-se na criação de uma cidade azul-verde, que promova a reconexão das áreas urbanas com a natureza, valorizando os cursos d’água, o mar e a vegetação.

Assim, a partir da malha hídrica da cidade – composta pelas bacias dos rios Capibaribe, Beberibe, Tejipió e da frente marinha – o projeto estuda a implantação de um sistema de espaços livres verdes públicos de qualidade. Esses espaços, conectados por corredores ambientais, provocarão o “enverdecimento” da cidade, incluindo as regiões de estuário, da planície e dos morros.

PROGRAMAÇÃO
Cinema da Fundação - Derby
Terça, 12 de maio, das 19h às 21h.

Filmes
"Recife Frio" | Ficção | 25’ | PE | Kleber Mendonça Filho
A cidade brasileira de Recife, que já foi tropical, agora é fria, chuvosa e triste, depois de passar por uma desconhecida mudança climática.

"Ameaças Climáticas do Recife | Documentário | 13’ | PE | Íris Smandhi
O filme revela os impactos das mudanças climáticas na capital pernambucana, mostrando como áreas centrais e periféricas lidam com chuvas intensas, aumento de temperatura e desafios urbanos.

"Céu Fumaça: a emergência climática na voz das crianças" | Animação | 6’ | SP |  Jader Gudin
Animação que alerta sobre os impactos da emergência climática a partir da voz das crianças. O filme foi lançado durante a COP27 e integra uma série de conteúdos voltados à proteção do clima.

"Águas que arrebentam" | Documentário | 8’ | PE | Arthur Ryan, Evelyn Vitória, Mikaelly Aiçá e Nátaly Sabrina
A história segue João, um jovem morador do Ibura que, preocupado com os impactos das chuvas, busca apoio entre amigos e vizinhos.

"Entre margens" | Documentário | 6’ | PE| Raquel Velasco Weller, Lis Bettini, Arthur Cardoso, Francisco Pestana
Há mais de cem anos, uma mesma família conduz travessias nas águas do Rio Capibaribe. Pai aprendeu o ofício ainda menino, seguindo os passos de seu próprio pai e encontrando no rio não apenas trabalho, mas um modo de viver. Com a construção das pontes e a mudança da cidade, o barco já não é mais caminho para tantos. Entre memórias, remadas e correntezas, Pai segue navegando - resistindo ao tempo, às margens e às transformações do mundo ao redor.

SERVIÇO:
Mostra de Cinema Recife Cidade Parque
Quando: Terça, 12 de maio, às 19h
Onde: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Derby)
Entrada gratuita 
Informações: @cinemadafundacao | @recifecidadeparque
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter