Mostra leva sessão de curtas ambientais ao Cinema da Fundação, no Derby

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A Mostra de Cinema Recife Cidade Parque promove, nesta terça (12), às 19h, no Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), no Derby, uma sessão de exibições de curtas-metragens com recorte ambiental, entre eles, "Recife Frio", do pernambucano Kleber Mendonla Filho, o mesmo diretor de "O Agente Secreto", indicado ao Oscar 2026 em quatro categorias. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados 1h antes da sessão.



Em parceria com a Fundaj, o projeto Recife Cidade Parque foi ideallizado para promover a discussão com a sociedade sobre as questões ambientais que afetam a capital pernambucana. Após a exibição, haverá debate com pesquisadores do projeto e realizadores das produções.

Segundo a divulgação do evento, a proposta da mostra é sensibilizar o público, por meio da sétima arte, para a construção compartilhada de uma nova visão de futuro para cidade.

Programação

Além de "Recife Frio" (PE), de Kleber Mendonça Filho, a mostra também exibirá "Águas Que Arrebentam" (PE) (direção coletiva - Massapê), "Céu Fumaça: A emergência climática na voz das crianças" (SP) de Jader Gudin – Instituto Alana, "Ameaças Climáticas do Recife" (PE), de Íris Samandhi e "Entre Margen"s (PE), de Raquel Velasco Weller, Lis Bettini, Arthur Cardoso, Francisco Pestana.

Os filmes e animações abordam temas que envolvem o Recife e sua relação com a natureza, como a questão climática, eventos extremos, a importância do mangue entre outros assuntos que conectam às discussões em torno da necessidade de adaptar a cidade às mudanças do clima, garantindo qualidade de vida a sua população.



A programação da mostra contou com sessões fechadas no Cinema da Fundação Derby e Museu para estudantes de escolas públicas e privadas nos dias 28 e 29 de abril.











Recife Cidade Parque

Reinventar o Recife, transformando-o numa cidade-parque até o ano de 2037, quando será a primeira capital brasileira a completar 500 anos – esse é o objetivo do projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Recife Cidade Parque – Plano de Qualidade da Paisagem, realizado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), fruto de convênio com a Prefeitura do Recife.

O projeto baseia-se na criação de uma cidade azul-verde, que promova a reconexão das áreas urbanas com a natureza, valorizando os cursos d’água, o mar e a vegetação.



Assim, a partir da malha hídrica da cidade – composta pelas bacias dos rios Capibaribe, Beberibe, Tejipió e da frente marinha – o projeto estuda a implantação de um sistema de espaços livres verdes públicos de qualidade. Esses espaços, conectados por corredores ambientais, provocarão o “enverdecimento” da cidade, incluindo as regiões de estuário, da planície e dos morros.

PROGRAMAÇÃO

Cinema da Fundação - Derby

Terça, 12 de maio, das 19h às 21h.



Filmes

"Recife Frio" | Ficção | 25’ | PE | Kleber Mendonça Filho

A cidade brasileira de Recife, que já foi tropical, agora é fria, chuvosa e triste, depois de passar por uma desconhecida mudança climática.

"Ameaças Climáticas do Recife | Documentário | 13’ | PE | Íris Smandhi

O filme revela os impactos das mudanças climáticas na capital pernambucana, mostrando como áreas centrais e periféricas lidam com chuvas intensas, aumento de temperatura e desafios urbanos.

"Céu Fumaça: a emergência climática na voz das crianças" | Animação | 6’ | SP | Jader Gudin

Animação que alerta sobre os impactos da emergência climática a partir da voz das crianças. O filme foi lançado durante a COP27 e integra uma série de conteúdos voltados à proteção do clima.

"Águas que arrebentam" | Documentário | 8’ | PE | Arthur Ryan, Evelyn Vitória, Mikaelly Aiçá e Nátaly Sabrina

A história segue João, um jovem morador do Ibura que, preocupado com os impactos das chuvas, busca apoio entre amigos e vizinhos.

"Entre margens" | Documentário | 6’ | PE| Raquel Velasco Weller, Lis Bettini, Arthur Cardoso, Francisco Pestana

Há mais de cem anos, uma mesma família conduz travessias nas águas do Rio Capibaribe. Pai aprendeu o ofício ainda menino, seguindo os passos de seu próprio pai e encontrando no rio não apenas trabalho, mas um modo de viver. Com a construção das pontes e a mudança da cidade, o barco já não é mais caminho para tantos. Entre memórias, remadas e correntezas, Pai segue navegando - resistindo ao tempo, às margens e às transformações do mundo ao redor.

SERVIÇO:

Mostra de Cinema Recife Cidade Parque

Quando: Terça, 12 de maio, às 19h

Onde: Cinema da Fundação Joaquim Nabuco (Derby)

Entrada gratuita

Informações: @cinemadafundacao | @recifecidadeparque



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