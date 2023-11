Mostra Literatura em Movimento percorre Recife e Garanhuns; confira a programação

A- A+

Para celebrar a literatura e oralidade nos territórios urbanos, o Sesc Pernambuco realiza a mostra itinerante "Literatura em Movimento", com programação gratuita no Recife e em Garanhuns, a partir da próxima quarta-feira (29), com a ação "Um Escritor na Minha Escola", que levará Inaldete Pinheiro e Odailta Alves para um bate-papo com alunos da Escola Sesc Santo Amaro e da Escola Municipal General Emídio Dantas Barreto.



Seguindo a proposta itinerante, o "Sarau de prato cheio", levará a poesia de Clécio Rimas para o restaurante da unidade, às 12h, e para a Praça do Sebo, no centro do Recife, às 16h. Já a noite de aberturas ficará marcada pelo show musical de Karina Buhr e pelo lançamento da Revista Palavra (Sesc), no Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro), a partir das 18h30, e dia 30 de novembro, no teatro do Centro Cultural Sesc Garanhuns, a partir das 19h30, ambos com entrada social, mediante doação de 1kg de alimento não perecível.



Em um bate-papo mediado por Eron Villar, estarão presentes ainda na noite de quarta, no Teatro Marco Camarotti, os Feirantes de Quadrinhos, com Ô Josué; João Lin e Christiano Mascaro, para falar sobre a Ragu; e Márcio Bastos, autor de Pernalonga: uma sinfonia inacabada; e Karina Buhr, com o seu livro Mainá.

"Ocupar os espaços urbanos com uma mostra literária é reconhecer que a literatura se manifesta de diferentes formas e se realiza a partir de vivências distintas, seja a partir da escrita ou da oralidade, como é o caso da poesia falada e das batalhas de rima. Este evento vem para celebrar a palavra que se movimenta nas periferias, no interior do estado e nos centros urbanos.", detalha Rudimar Constâncio, Gerente de Cultura do Sesc em Pernambuco.

A programação segue até 2/12, com atividades gratuitas e abertas para todos, incluindo uma homenagem ao falecido poeta Miró da Muribeca, além de saraus, duelos de rimas, batalhas de slam, contações de histórias, performances poéticas, mesas de diálogo, afoxé e muito mais, em parceria com a Quinta Nagô, movimentando o Pátio de São Pedro, área central do Recife. A programação completa pode ser conferida no site do Sesc.

"Temos uma produção muita rica que ainda carece de espaços e visibilidade, por isso estamos construindo novos caminhos e articulações. Faço parte desse cenário e pra mim é muito importante ter o show do Aquenda nessa programação, porque nesse trabalho faço uma provocação estética de integração e expansão de linguagem, através de noções de ritmo, dentro do eixo da oralidade, e quero levar isso à público como um trabalho que tem a literatura como base, princípio e essência", declara Luna Vitrolira, artista pernambucana que se apresentará no último dia da Mostra no Sesc Santo Amaro, no dia 2 de dezembro.

Sesc

Fundado em 1947 em Pernambuco, o Serviço Social do Comércio é uma instituição privada mantida pelos empresários do comércio de bens, serviços e turismo. Atuante na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte, Zona da Mata Sul, Agreste e Sertão, por meio de 23 unidades fixas, incluindo os hotéis Guadalupe (Sirinhaém), Triunfo e Garanhuns.



Oferece atividades gratuitas ou a preços populares nas áreas de Educação, Cultura, Lazer, Assistência e Saúde, inclusive para quem dispõe do Cartão do Empresário da Fecomércio/PE. No campo digital, a instituição oferece o aplicativo Sesc-PE, facilitando acesso às atividades, renovação e habilitação da credencial entre outras funcionalidades, e disponibiliza a plataforma Sesc Digital. Por ela, é possível conhecer o cronograma de cursos e realizar a inscrição de forma online e segura.

Serviço

Mostra Literatura em Movimento

Quando: de 29 de novembro a 2 de dezembro



Programação Recife

29/11

Lançamento de livros e show "Eu menti para Você" de Karina Buhr

Local: Teatro Marco Camarotti - Sesc Santo Amaro

Horário: 18h30 (lançamentos); 20h (show)

Entrada: 1kg de alimento não perecível

30/11

Quinta Nagô - Odailta Alves, Inaldete Pinheiro, Bell Puã, Balé Nagô Ajô, Afoxé Oyá Alaxé, Sarau da Mala Preta, Coral Amadê Korin Nagô

Local: Pátio de São Pedro

Horário: a partir das 18h

01/12

Coletivo Vozes, Duelo de rimas, recital de David Biriguy, show de Jéssica Caitano

Local: Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro)

Horário: a partir das 16h

02/12

Bate-papo (Ezter Liu e Joana Terra), Sarau da Boa Vista (Viva Miró), Slam das Minas, Luna Vitrolira, Clécio Rimas

Local: Teatro Marco Camarotti (Sesc Santo Amaro)

Horário: a partir das 15h

Programação Garanhuns

30/11

Lançamento de livros e show "Eu menti para Você" de Karina Buhr

Local: Cine Jardim - Centro Cultural Sesc Garanhuns

Horário: 19h30

Entrada: 1kg de alimento não perecível

01/12

Contação de histórias com Gláucio Ramos, show de César Monteiro e Recital PoÉtnico

Local: Parque Ruber Van Der Linder (Pau Pombo)

Horário: a partir das 14h



Sonora Brasil - Afoxé Filhos de Zazé

Local: Teatro Centro Cultural Sesc Garanhuns

Horário: 20h

Entrada: gratuita

02/12

Discotecagem, batalha de rimas e show

Local: Parque Euclides Dourado

Horário: 14h

Veja também

televisão Confira os resumos das novelas da semana (27/11 até 01º/12)