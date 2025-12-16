Mostra "Maestros - Retratos da Folia", do fotógrafo Arthur Canavarro, começa nesta terça (15)
Exposição, no Paço do Frevo, reúne imagens autorais de Carlos Rodrigues, Oseas Leão, Babá e Risonaldo Verçosa
Verdadeiros astros da música tradicional pernambucana, sobretudo em épocas carnavalescas que se avizinham, os maestros das orquestras de frevo de rua são o motivo da homenagem do fotógrafo Arthur Canavarro, que ocupa, a partir de hoje, o primeiro andar do Paço do Frevo com a série "Maestros - Retratos da Folia", reunindo imagens autorais de Carlos Rodrigues, Oseas Leão, Babá e Risonaldo Verçosa.
A exposição
Em "Maestros - Retratos da Folia" os maestros surgem em 16 retratos feitos em estúdio, em que cada maestro se cercou de símbolos dos seus universos artísticos: instrumentos, estandartes, elementos afetivos que remetem à sua trajetória musical.
O conceito que ancora o ensaio tem dois eixos principais: a dimensão poética, que evidencia o maestro como figura de poder simbólico e espiritual, condutor não apenas da orquestra, mas do imaginário coletivo do frevo; e a dimensão documental, que reconhece o valor histórico de registrar essas personalidades ainda em plena atividade, garantindo um legado imagético para as futuras gerações.
A mostra, que tem apoio do Paço do Frevo e realização do fotógrafo Arthur Canavarro por meio do edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), fica em cartaz até 8 de março de 2026.
Último do ano
Despedindo-se de 2025, o Paço do Frevo promove no dia 19, próxima sexta-feira, a última edição do Hora do Frevo, que terá o multiinstrumentista de cordas e compositor Felipe Sarmento e o clarinetista e professor Crisóstomo Santos, se apresentando com o projeto Os Chorões que Frevaram.
O repertório terá frevos inéditos e clássicos da música instrumental popular brasileira. O show contará com as participações do maestro Bozó no violão de 7 cordas e Emerson Coelho na percussão. O Paço do Frevo é um equipamento cultural da Prefeitura do Recife, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).
SERVIÇO
Mostra "Maestros - Retrato da Folia"
Abertura: hoje, às 10h, com acesso gratuito neste dia
Visitação: até 8 de março de 2026
Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife
Ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5, meia), com gratuidade às terças
Hora do Frevo com Os Chorões que Frevaram
Quando: 19 de dezembro, às 12h
No térreo do Paço do Frevo
Entrada gratuita
Informações: pacodofrevo.org.br e @pacodofrevo (Instagram)
*Com informações da assessoria de imprensa