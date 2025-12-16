Mostra "Maestros - Retratos da Folia", do fotógrafo Arthur Canavarro, começa nesta terça (15)

A- A+

Leia também

• Trump vincula morte de cineasta Rob Reiner a "louca obsessão" por ele

• Presidente do SBT publica carta aberta após Zezé Di Camargo criticar canal

• Filho do diretor Rob Reiner é preso nos EUA suspeito de matar pai e mãe, diz site

Verdadeiros astros da música tradicional pernambucana, sobretudo em épocas carnavalescas que se avizinham, os maestros das orquestras de frevo de rua são o motivo da homenagem do fotógrafo Arthur Canavarro, que ocupa, a partir de hoje, o primeiro andar do Paço do Frevo com a série "Maestros - Retratos da Folia", reunindo imagens autorais de Carlos Rodrigues, Oseas Leão, Babá e Risonaldo Verçosa.



A exposição

Em "Maestros - Retratos da Folia" os maestros surgem em 16 retratos feitos em estúdio, em que cada maestro se cercou de símbolos dos seus universos artísticos: instrumentos, estandartes, elementos afetivos que remetem à sua trajetória musical.



O conceito que ancora o ensaio tem dois eixos principais: a dimensão poética, que evidencia o maestro como figura de poder simbólico e espiritual, condutor não apenas da orquestra, mas do imaginário coletivo do frevo; e a dimensão documental, que reconhece o valor histórico de registrar essas personalidades ainda em plena atividade, garantindo um legado imagético para as futuras gerações.



A mostra, que tem apoio do Paço do Frevo e realização do fotógrafo Arthur Canavarro por meio do edital da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), fica em cartaz até 8 de março de 2026.



Último do ano

Despedindo-se de 2025, o Paço do Frevo promove no dia 19, próxima sexta-feira, a última edição do Hora do Frevo, que terá o multiinstrumentista de cordas e compositor Felipe Sarmento e o clarinetista e professor Crisóstomo Santos, se apresentando com o projeto Os Chorões que Frevaram.



O repertório terá frevos inéditos e clássicos da música instrumental popular brasileira. O show contará com as participações do maestro Bozó no violão de 7 cordas e Emerson Coelho na percussão. O Paço do Frevo é um equipamento cultural da Prefeitura do Recife, gerido pelo Instituto de Desenvolvimento e Gestão (IDG).



SERVIÇO

Mostra "Maestros - Retrato da Folia"

Abertura: hoje, às 10h, com acesso gratuito neste dia

Visitação: até 8 de março de 2026

Onde: Paço do Frevo - Praça do Arsenal da Marinha, s/n, Bairro do Recife

Ingresso do museu (R$ 10 e R$ 5, meia), com gratuidade às terças

Hora do Frevo com Os Chorões que Frevaram

Quando: 19 de dezembro, às 12h

No térreo do Paço do Frevo

Entrada gratuita

Informações: pacodofrevo.org.br e @pacodofrevo (Instagram)

*Com informações da assessoria de imprensa

Veja também