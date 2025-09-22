A- A+

CINEMA Mostra Mel de Uruçu recebe inscrições de curtas pernambucanos até 30 de setembro A primeira edição do evento ocorre de 28 a 30 de novembro, no Cine Mascarenhas, em Macaparana

A Mostra Mel de Uruçu está com inscrições abertas até 30 de setembro. Em sua primeira edição, o evento será realizado no Cine Mascarenhas, em Macaparana, na Zona da Mata Norte, entre os dias 28 e 30 de novembro.

Podem participar da mostra curtas-metragens de até 20 minutos (incluindo créditos) produzidos no interior de Pernambuco em qualquer período. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo formulário online.

A programação do evento será dividida em três panoramas. No momento da inscrição, os proponentes devem indicar em qual deles desejam inscrever o seu filme.



A Mostra Capibaribe-mirim é voltada ao público infantil, reunindo curtas que exploram de forma lúdica o imaginário da Zona da Mata e do interior de Pernambuco. Aberta ao público geral, a Mostra Raízes traz obras ficcionais que abordam o cotidiano, os afetos, as tradições culturais e as transformações sociais, tecnológicas e ambientais do interior.

Já a Mostra Heranças apresenta documentários sobre mestres, figuras da cultura popular e histórias originais do interior pernambucano. A Mostra Mel de Uruçu é realizada pela Uruçu Filmes e Noize Audiovisual, com incentivo do 18º Edital Funcultura Audiovisual.



*Com informações da assessoria de imprensa.

