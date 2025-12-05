Mostra Mel de Uruçu, em Macaparana, destaca o cinema produzido no interior pernambucano
Além de atividades educativas, o evento exibe curtas-metragens no Cine Marcarenhas, cinema de rua inaugurado em 1953
A Mostra Mel de Uruçu ganha sua primeira edição, desta sexta-feira (5) até o domingo (7), em Macaparana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Com entrada gratuita, o evento leva exibições de filmes ao Cine Mascarenhas, além de ações educativas.
Os curtas-metragens da programação estão divididos entre as mostras Capibaribe-mirim, Raízes e Heranças. Produzidas em cidades como Belém de São Francisco, Petrolina, Caruaru e Nazaré da Mata, as obras levam o interior pernambucano para a tela grande.
“O Enterro de Biu” (Dir. Henrique Almeida), “Quando a Chuva Vem?” (Dir. Jefferson Almeida) e “Retrato de um Forró” (Dir. Gabriela Ambrósio) estão entre os filmes selecionados. As produções destacam paisagens, brincantes, mestres, memórias e histórias locais.
A mostra é uma realização da Uruçu Filmes e da Noize Audiovisual. O projeto foi viabilizado com recursos do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura), por meio do 18º Edital Funcultura Audiovisual (2023/2024) do Governo de Pernambuco.
Confira a programação da 1ª Mostra Mel de Uruçu:
Sexta-feira (5)
14h - O Cinema que Eu Vejo
Atividade recreativa e formativa com estudantes da rede pública municipal.
15h - Mostra Capibaribe-mirim
Sessão dedicada ao público infantil, com obras que exploram o imaginário lúdico da Zona da Mata e do interior pernambucano.
19h - Cerimônia de Abertura
Exibição de curtas das mostras Heranças e Raízes
Sábado (6)
9h às 12h - Masterclass
“Como captar recursos para projetos culturais” com João Francisco.
Inscrições gratuitas por meio do link: https://l1nk.dev/4cKPc
15h - Roda de Conversa “A interiorização das políticas públicas culturais e seu impacto na produção audiovisual do interior de Pernambuco” com Amanda Mansur (UFPE), João Francisco (UFPE), Bruna Tavares e Wiliam Tenório (Pajeú Filmes)
Local: Cine Mascarenhas
19h às 22h - Sessão Heranças & Raízes
Apresentação do Cavalo Marinho Filhinhos da Mãe do Amparo
Exibição dos curtas selecionados.
Domingo (7)
19h - Sessão Heranças & Raízes + Encerramento
Exibição de curtas e apresentação do DJ Mateus Ferreira
