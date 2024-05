Mostra MOV Circula leva filmes universitários aos Terminais Integrados de ônibus do Recife

A- A+

De 20 a 24 de maio, a mostra itinerante MOV Circula ocupará os Terminais Integrados do Recife, exibindo, gratuitamente, filmes universitários para os passantes e passageiros. A proposta é ampliar a acessibilidade e democratização das produções nacionais.

Os filmes – que contam com legendas em Libras e Legendas para Surdos e Ensurdecidos (LSE) –serão exibidos sempre das 18h às 23h, nos Terminais Integrados de Joana Bezerra e CDU.



Foram selecionadas 60h de filmes com abordagens atuais e potentes, que conversam sobre identidade periférica, diversidade étnica, juventude e música.



"O MOV é uma forma da sociedade escutar a sua juventude. Para nós, é fundamental que filmes de qualidade cheguem às pessoas. Por isso, decidimos colocar nosso bloco na rua e ocupar os Terminais Integrados. Nossa equipe promete uma experiência única para os espectadores com produções impactantes para conectar o maior público possível às produções universitárias", destaca Vinicius Gouveia, diretor artístico do festival.

Devido à dinâmica corrida dos passageiros de transporte público, serão disponibilizados QRCodes para que o público possa assistir aos filmes em casa.



Os espectadores também podem acompanhar a programação no site mov-festival.com.

MOV Circula

Criado em 2016, o MOV Circula já passou por Foz do Iguaçu, Belo Horizonte, Pará e São Paulo. O projeto é o eixo itinerante do MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco -, que ocorre há 9 anos e recebeu mais de 2.200 espectadores nos três dias da edição de 2022.

Após o sucesso das edições no Arruda, no Armazém do Campo e na Concha Acústica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o MOV Circula vai atingir os passageiros que transitam diariamente nos Terminais de Joana Bezerra e CDU.



O projeto é financiado pela Lei Paulo Gustavo e foi selecionado via edital da Prefeitura do Recife. A Novamobi é nossa parceira e recebe a primeira edição do MOV Circula nos terminais sob sua administração.



SERVIÇO

MOV Circula

Quando: 20 a 24 de maio, das 18h às 23h

> Dias 20, 21 e 22 (segunda à quarta): Terminal Integrado de Joana Bezerra;

> Dias 23 e 24 (quinta e sexta): Terminal Integrado de CDU.

Veja também

Cultura Fãs especulam causa de cancelamento de turnês de Ivete e Ludmilla