Mostra Mulher de Cinema: veja programação da segunda edição

De 6 a 10 de março em Afogados da Ingazeira, no Sertão Pernambucano, acontece a segunda edição da Mostra Mulher de Cinema (MMC), com programação que inclui curtas-metragens, oficinas e atividades formativas, entre outras ações.



Idealizada com o intuito de dar visibilidade ao audiovisual produzido por mulheres, a Mostra será apresentada na Comunidade da Varzinha, Comunidade da Queimada Grande e no Cine São José, espaços localizados na cidade do Pajeú.





Durante a Mostra, que tem a curadoria de Bruna Tavares e apoio da Diretoria da Mulher e da Secretaria de Educação do município, além de incentivo do Funcultura/Fundarpe e Secretaria de Cultura do Estado, serão exibidas produções dirigidas e/ou codirigidas por mulheres e pessoas não binárias.



Entre os 35 filmes da programação, destaque para o curta "Lilith", da realizadora afogadense Nayane Nayse.



E entre as atividades formativas, estão a Oficina Rápida de Cinema Ligeiro, ministrada por Eva Jofilsan, e os encontros "Narrativas Originárias", com Narriman Kauane, do coletivo Thul'sê Audiovisual Fulni-ô e "Representação das Mulheres no Audiovisual", com Anna Andrade, produtora e distribuidora da Tarrada Produtora e Distribuidora de Imapcto Social.



PROGRAMAÇÃO

Segunda-feira, 6 de março

8h - Oficina Rápida de Cinema Ligeiro (Eva Jofilsan) - Comunidade da Varzinha

19h - Exibição do Programa 1 Esperança (55’) - Comunidade da Queimada Grande

SEED (SP, 2021, 2’), de Flávia Rabachim e Fabrício Rabachim

De todos os lugares, o mundo (PE, 2020, 5’), de Lia Leticia

Nem todas as manhãs são iguais (PB, 2022, 18’), de Fabi Melo

Miragem (PB, 2022, 15’), de Bruna Guido

Grão (RJ, 2020, 15’), de Adriana Miranda

Terça-feira, 7 de março

8h - Oficina Rápida de Cinema Ligeiro (Eva Jofilsan) - Comunidade da Varzinha

10h - Bate-papo: ‘O papel do cinema no interior’ - com Bruna Tavares - Escola Mª Giselda Simões

19h - Exibição do Programa 2 Sobre Viver (53’) -Comunidade da Varzinha

Eternidade (PE, 2021, 3’), de Lara Salsa

Volume (SP, 2022, 11’), de Adriana Paulini Leão

Céu (PB, 2022, 15’), de Valtyennya Pires

Barreiras Invisíveis (SP, 2021, 9’), de Pryka Almeida

Mãe Solo (BA, 2022, 15’), de Camila de Moraes

Quarta-feira, 8 de março



Curta "Ave Maria" (RJ)

8h - Oficina Rápida de Cinema Ligeiro (Eva Jofilsan) - Auditório da Secretaria de Assistência Social

8h - Exibição do Programa Acessível - Aprender e Construir (47’) - Cine São José

Shazen (SP, 2021, 2’), de Maiara Araújo

Hospital de brinquedos (CE, 2022, 13’), de Georgina Castro (Libras)

Quero ser Helena (CE, 2020, 11’), de Sunslly Marques (LSE)

Ave Maria (RJ, 2022, 15’), de Pê Moreira (LSE/ Libras/AD)

Viver Distrai (PE, 2021, 6’), de Ayla de Oliveira (LSE)

10h - Bate-papo: ‘A representação da mulher no cinema’ - com Anna Andrade - Escola Cônego João Leite

15h - Exibição do Programa 3 - Minha História (67’) - Cine São José

TonTon dente de leão (SP, 2021, 2’), de Ariédhine Carvalho

Sobre elas (SP, 2022, 14’), de Bruna Arcangelo, SP

Quero ser Helena (CE, 2020, 11’), de Sunslly Marques

Bonita (SP, 2021, 25’), de Mariana França

Lilith (PE, 2022, 15’), de Nayane Nayse

Quinta-feira, 9 de março



Cena do curta "Crimes Holandeses"

8h - Oficina Rápida de Cinema Ligeiro (Eva Jofilsan) - Auditório da Secretaria de Assistência Social

8h - Exibição do Programa Infantil - Sonhos de Criança (42’) - Cine São José

SEED (SP, 2021, 2’), de Flávia Rabachim e Fabrício Rabachim

Shazen (SP, 2021, 2’), de Maiara Araújo

Aninha em: a magia do sonho (PE, 2021, 7’), de Maria Luciana Rodrigues de Oliveira

Hospital de brinquedos (CE, 2022, 13’), de Georgina Castro

O Templo do Rei (SP, 2021, 5’), de Verônica Cabral

Rua Dinorá (CE, 2022, 15’), de Natália Maia e Samuel Brasileiro

10h - Bate-papo: Narrativas originárias - com Narriman Kauane - EREM Monsenhor Antônio de Pádua Santos

15h - Exibição do Programa 4 - Dia a Dia (62’) - Cine São José

Ela vem buscar os meus dentes (SP, 2022, 2’), de Patricia Felix Wagner

Crimes holandeses (PE, 2022, 22’), de Maria Clara Almeida

O último aviso (PE, 2021, 14’), de Éryka Vasconcelos

Cabiluda (PE, 2022, 20’), de aColleto, Dera Santos

A lenda do seca mão (CE, 2022, 4’), de Laura Cavaignac

Sexta-feira, 10 de março

8h - Exibição do Programa Infantil - Sonhos de Criança (42’) - Cine São José

SEED (SP, 2021, 2’), de Flávia Rabachim e Fabrício Rabachim

Shazen (SP, 2021, 2’), de Maiara Araújo

Aninha em: a magia do sonho (PE, 2021, 7’), de Maria Luciana Rodrigues de Oliveira

Hospital de brinquedos (CE, 2022, 13’), de Georgina Castro

O Templo do Rei (SP, 2021, 5’), de Verônica Cabral

Rua Dinorá (CE, 2022, 15’), de Natália Maia e Samuel Brasileiro

15h - Exibição do Programa 5 - Sobre Amar (58’) - Cine São José

Amor não vai embora (SP, 2022, 3’), de Beatriz Iwata

Último domingo (RJ, 2022, 17’), de Joana Claude e Renan Barbosa Brandão

Ave Maria (RJ, 2022, 15’), de Pê Moreira

Avisa se voltar (SP, 2022, 17’), de Jota Carmo

Viver Distrai (PE, 2021, 6’), de Ayla de Oliveira

Exibição dos filmes- resultados da Oficina Rápida de Cinema Ligeiro - Cine São José

