A- A+

Literatura Mostra na Biblioteca Nacional marca 150 anos da Divisão de Iconografia Fotografias, gravuras e obras de arte contam a história do acervo

A exposição Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento comemora um século e meio da Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional por meio de 150 obras, entre fotografias, gravuras, livros de artista e originais de arte, alguns inéditos.

A criação da Divisão de Iconografia no final do século XIX teve a intenção de reunir um acervo de estampas com a missão de preservar, pesquisar e difundir a memória visual do Brasil.

A mostra gratuita, que vai até o dia 4 de dezembro, destaca a criação da Iconografia, em 1876, e a formação de seu acervo, passando pelo desenvolvimento da Divisão, incluindo momentos centrais de sua história, sem deixar de fora produções mais recentes.

Segundo a Biblioteca Nacional, a exposição propõe um “cruzamento entre temporalidades distintas, bem como um diálogo entre o legado constituído e a produção iconográfica dos últimos 50 anos”.

No acervo exposto, há artistas do passado, como o gravurista e arquiteto italiano Giovanni Battista Piranesi e os fotógrafos Insley Pacheco e Marc Ferrez, e também representantes da atualidade, entre eles Cildo Meireles, Vik Muniz e Adriana Varejão.

Para a Fundação Biblioteca Nacional, vinculada ao Ministério da Cultura (MinC), a Divisão de Iconografia é um dos mais importantes acervos de imagens da América Latina, com a guarda de registros fundamentais para a construção da identidade nacional e da história da arte, acompanhando a evolução dos suportes visuais desde os primórdios da reprodução mecânica, como xilogravuras, até a fotografia moderna.

Os mais de 250 mil itens do acervo incluem, entre outros itens, desenhos, gravuras e fotografias, com destaque para a Coleção Theresa Christina Maria, com registros fotográficos raros doados por D. Pedro II à instituição em 1889; além das obras de grandes artistas estrangeiros, como Albrecht Dürer e Francisco Goya, além de obras do pintor e desenhista brasileiro Eliseu Visconti.

Doações

Durante a sua trajetória, a Divisão recebeu doações que representam parte importante na atualização do acervo e assim consegue ser mantido em constante movimento e conectado à produção artística de seu tempo.

De acordo com a BN, nos últimos anos, esse processo se fortaleceu com doações realizadas pelos próprios artistas ou por seus herdeiros, como Fayga Ostrower, Cândido Portinari, Rubem Grilo, Alex Gama e Bruno Liberati, entre outros.

As comemorações pelos 150 anos começaram com um seminário para fazer uma reflexão sobre como a Divisão se encontra dentro do cenário de arte do Brasil nos últimos 50 anos.

A chefe da Divisão de Iconografia da Biblioteca Nacional, Diana Ramos, uma das curadoras da exposição, destacou que o acervo é marcado pelo peso da história, incluindo o clássico fotográfico, também pela coleção do Imperador que é a coleção Theresa Christina Maria.

“É um acervo muito conhecido e um recurso imagético para pesquisadores de imagens, produtores de conteúdo e de áudio-visual, mas temos também um acervo contemporâneo que a gente acreditava que precisava jogar um pouco de luz a respeito deles, porque não são muito conhecidos e explorados”, afirmou à Agência Brasil.

A chefe da Divisão apontou o direito autoral como uma das causas dessa falta de conhecimento desta parte do acervo, porque há necessidade de proteger a veiculação dessas imagens. Outro fator é a antiguidade da Biblioteca Nacional.

“Por ser uma instituição bicentenária e essa questão da idade pesa muito, nós acabamos sendo sempre associados ao período mais antigo da produção da imagem, principalmente do século XIX, que é, sim, o nosso forte”, pontuou.

Diana acrescentou que há também muitos acervos contemporâneos de diversas materialidades, entre elas gravuras, original de arte, documento fotográfico, impresso que alguns se enquadram no gênero de efêmeros, porque eram assim catalogados.

“Temos mais 250 mil itens na nossa coleção e itens raros para qualquer outra Biblioteca Nacional do mundo e de contemporâneo temos acervos de artistas super renomados, mas que as pessoas não se atentam de que esse material poderia estar em uma biblioteca e na Biblioteca Nacional.

Exposição Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento. Foto: Biblioteca NacionalDivulgação

Contemporaneidade

A bibliotecária da Divisão de Iconografia, Tariane Cova, que também participou da curadoria da mostra, ressaltou que essa é uma das áreas de acervo mais antigas da Biblioteca Nacional.

A ideia foi aproveitar o marco dos 150 anos para mostrar obras referenciais, que constituem a história da criação do acervo e cruzam com o patrimônio imagético do Brasil, mas também para lançar a possibilidade de estreitar o diálogo com produções da contemporaneidade.

“Queremos mostrar como elas se complementam ou produzem contrastes, proporcionando outras leituras do Brasil e de seus agentes históricos”, disse à Agência Brasil.

Tariane destacou alguns nomes importantes da cena contemporânea que auxiliam no questionamento e no reposicionamento de personagens relegados pela história oficial.

“É o caso da obra 'Zero Dólar', de Cildo Meireles, hoje uma referência consolidada. Anna Bella Geiger e Heloísa Pires Ferreira também emprestam um olhar sensível à periferização da América Latina e à visão exotizada do indígena”, relatou.

No entendimento de Tariane Cova, dessa forma, a mostra traz à luz nomes influentes e muito apreciados no circuito das artes, como Abraham Palatnik, Vik Muniz, Adriana Varejão e Nelson Leirner, para confluir com outros artistas como Nice Firmeza.

“Este foi um feliz encontro que nós, curadoras da Iconografia, descobrimos ao longo da pesquisa e essa é a maravilha do trabalho que justifica o título da exposição. Nós e o acervo estamos sempre em movimento, lidando com o desafio de otimizar nossas coleções e trazendo, cotidianamente, a riqueza desse patrimônio a público”, indicou.

O presidente da Biblioteca Nacional, Marco Lucchesi, destacou o desenho curatorial dos servidores da iconografia, resumindo um acervo impressionante.

“Com mais de um quarto de milhão de obras, a começar pela Coleção Theresa Cristina, reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Vamos do século XVI ao XXI. De Goya a Piranesi, de Guido Reni a Volpi, de Annibale Carracci a Anna Maria Maiolino, de Brueghel a Flávio Shiró, de Goeldi a Israel Pedrosa, de Lívio Abramo a Liberati. Uma variedade que abraça Oriente e Ocidente”, disse à Agência Brasil.

Serviço:

Entre tempos: 150 anos de um acervo em movimento

Data: 06/10 a 04/12

Horário: 10h às 17h

Local: Biblioteca Nacional, 3º andar

Entrada gratuita

Veja também