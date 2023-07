A- A+

Exposição Mostra no CCBA apresenta experiências em Colagravura com artista moçambicana As artes foram criadas durante oficinas ministradas durante residência artística de Carmen Muianga, que esteve recentemente no Brasil

Nesta quinta (20), a partir das 18h, o Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA) recebe a exposição "Experiências em Colagravura". O evento é um KULTURFORUM – que contará com debate sobre gravura, sua História e processos – e faz parte dos desdobramentos da residência artística da moçambicana Carmen Maria Muianga no Brasil. Ela é artista plástica e atua como professora na Escola Nacional de Artes Visuais (ENAV), em Maputo, capital de Moçambique, e veio ao Brasil a convite do CCBA, para a residência artística.



Durante um mês em que ficou no Recife, a moçambicana visitou galerias e espaços culturais, conheceu a cena artística local e realizou oficinas de Colagravura na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Durante a oficina, Carmen compartilhou sobre a técnica da Colagravura com alunos do curso de Artes Visuais da UFPE e com artistas locais.

Colagravura

Técnica predominante no trabalho artístico de Carmen, consiste em colar materiais alternativos ou recicláveis em uma base (matriz) que pode ser de diversos materiais como papelão, madeira, plástico, metal e etc. Após a colagem, o material é revestido de tinta e é necessário retirar o excesso da mesma para levar a matriz até a prensa - onde a arte será impressa em um papel umedecido.





Durante as oficinas ministradas por Carmen, os participantes confeccionaram e imprimiram suas próprias colagravuras, que estarão presentes na mostra. Um grupo de participantes levou a técnica para moradores de Camaragibe, em uma parceria com a Casa de Dona Arlinda (espaço cultural do município), e cooperação com a Escadaria - Atelier Coletivo, para a impressão das obras.

O KULTURFORUM é aberto ao público e contará com um debate sobre a gravura, sua História e processos criativos. Os convidados irão compartilhar suas experiências e saberes. São eles: o historiador da arte Wilson Chiarelli; a gravurista Luiza Morgado; o artista multimídia Paulo Bruscky; e o artista plástico Renato Vale.

Programação da mostra:

18h | Abertura da Exposição "Experiências em Colagravura"

18h30 | Depoimento de Carmen Muianga

19h | Debate: "Gravura, História e processos criativos." Com os convidados:

Wilson Chiarelli (historiador da arte)

Renato Valle (artista plástico)

Luiza Morgado (gravurista)

Paulo Bruscky (artista multimídia)

20h | Confraternização

SERVIÇO:

"Experiências Colagravura"

Quando? Quinta (20), a partir das 18h

Onde? Centro Cultural Brasil Alemanha (CCBA) | Rua do Sossego, 364 - Boa Vista, Recife/PE

Acesso? Aberto ao público

Informações: (81) 3421-2173

