Mostra Pankararu de Música promove sua quinta edição, de 14 a 17 de novembro, em Jatobá

A 5ª edição da Mostra Pankararu de Música volta a movimentar o território indígena pernambucano localizada na Mesorregião do São Francisco, no Sertão Pernambucano, de 14 a 17 de novembro.



O encontro contará com atividades de artes, música, dança e artesanato, apresentações e vivências da cultura e ancestralidade envolvendo artistas e lideranças da tribo e artistas convidados da música pernambucana como Martins, Almério e Flaira Ferro.



"A Mostra Pankararu de Música é uma resposta potente a um chamado antigo, uma inquietação que se transformou em movimento no território indígena Pankararu, no sertão de Pernambuco. Desde a sua primeira edição, em 2020, o evento tem sido muito mais do que um festival musical", conta Gean Ramos indígena Pankararu, músico, compositor, articulador cultural e idealizador da Mostra.

Sobre a Mostra Pankararu

Com o tema "ÌANE KWÀRÁSI" (nosso sol), sementes do amanhã, a V Mostra Pankararu de Música, será um espaço único para a vivência das tradições Pankararu.



Serão atividades artísticas, culturais, musicais e vivência do cotidiano indígena. Quem já quiser se programar pra ir, os acessos já estão à venda no link disponível no perfil da mostra no instagram da Mostra (@mostra.pankararu). Também existe uma comunidade no whatsapp para trocas sobre a mostra.



A celebração coloca em destaque o protagonismo indígena e a preservação da memória cultural. "A Mostra é uma etnovivencia, uma afirmação de identidade e preservação cultural em um contexto onde o colonialismo persiste, agora com novas camadas, travestido de desenvolvimento e modernidade", completa Gean.



Serviço:

V Mostra Pankararu de Música

Quando: de 14 a 17 de novembro

Onde: Aldeia Bem Querer de Cima, entre as cidades de Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, no Território Indígena Pankararu, no sertão.



Ingressos e informações:

Contato: (87) 98104 4794

E-mail: [email protected]

Instagram: (@mostra.pankararu)







Programação completa da V Mostra Pankararu de Música:



Exposições Temporárias (14/11 a 17/11/2024)

Museu Aió - Artes Plásticas, esculturas e pinturas

Mestre Aparecido Pankararu

Ianire Urbano



Quinta-feira (14/11)



Imersão Pankararu

19h - Ritual de abertura

Gean Ramos Pankararu - Fala de Abertura;

Fernando Atiã - Chamado/Canto Sagrado;

Apresentação dos Professores de Arte Indígena Pankararu e Entre Serras;

Fulni-ô - Cafurnas;



21h - Jantar - Comida tradicional



22h - Espetáculos noturnos

Pedro Yakekam - part. Ana Luíza Pankararu;

Família Ramos Pankararu;



23h40 - O depois

Geninho Ramos Pankararu;

Microfone aberto;



Sexta-feira (15/11)

8H - IÂDÊDÙÀ/IADEDONKÌÀ (meninos/meninas) - Alunas/os das Escolas do

Território;

RItual de Abertura com as/os alunas/os;

Atividade 01 - Brincando de Aprender ;

Atividade 02 - Praticar Interpretando (culminância do projeto interpretar);

Atividade 03 - Coral Interpretar - Regência de Gean Ramos Pankararu;

Apresentação Cultural - Toré do Encontro;

Roda de Conversa - Coordenação de Diogo Bezerra; Diretora Dilma;

Roda de Conversa - Coordenação Canteiro de Mudas (Conscientização

ambiental/Energia Solar, com Eronides Pankararu e Casa dos Ventos);



13H-14H - Almoço



Espetáculos Iâdêdùà/Iadedonkìà

Abertura - Nino Alves (instrumentos com materiais recicláveis);

Luanda Ruanda

Pankararu Nação Cultural;

Lucas dos Prazeres - Zé Tamanquinho;



21H - Jantar



22 H - Espetáculos noturnos

Abertura - Dioníla Díon;

Grupo Katoquin;

Grupo de Pífanos Pankararu e Pipipã;

Projeto “ Coisa de Índio “ - Fernanda Tuxá



23H40M - O Depois

Roda de compartilhamentos (música, poesia, interações artísticas).



Sábado (16/11)

8H - Iâdêdùà/Iadedonkìà (meninos/meninas) - Alunas/os das Escolas do

Território;

Ritual de Abertura com as/os alunas/os;

Atividade 01 - Brincando de Aprender ;

Atividade 02 - Praticando Interpretar (culminância do projeto interpretar);

Atividade 03 - Coral Interpretar - Regência de Gean Ramos Pankararu;

Apresentação Cultural - Toré do Encontro;

Risos ancestrais - Lua Mandala



13H-14H - Almoço



Saberes ancestrais

Maércio e Marilac;

Roda de Saberes - Lançamento do livro Abayomi - Chiara Ramos;

Grupo Kambiwá;

Gean Ramos Pankararu e crianças do território - Se Orú Oabí



19h - Jantar



20H - Noite adentro

André Brandão - Espetáculo Nego D`água;ii

Valber Felix Potiguara;

Samba de veio;

Almério e Martins;

Flávio Leandro e Ivan Greg;

Flaira Ferro



23H40M - O Depois

Microfone aberto;



SERVIÇO:

V Mostra Pankararu de Música

Quando:14, 15 e 16 de novembro

Onde: Instituto Aió Conexões (Aldeia Bem Querer de Cima, Tribo Indígena Pankararu, Jatobá, Pernambuco).

