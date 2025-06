Mostra Periférica abre inscrições para produções do Sul Global; saiba como se inscrever

A- A+

Estão abertas, até o dia 23 de junho, as inscrições para a Periférica - Mostra de Cinema de Camaragibe, que, em 2025, chega a mais uma edição com foco em produções audiovisuais de países do Sul Global.

Podem ser inscritos filmes de até 25 minutos nas categorias de ficção, documentário, animação, infantil ou experimental, produzidos a partir de janeiro de 2023.

A mostra é voltada exclusivamente para realizadores brasileiros e de países considerados parte do Sul Global, conforme definição adotada pelo bloco BRICS.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio de formulário disponível no site www.periferica.art, onde também está disponível o regulamento completo.

Com o tema “Correr Estrada: A Arte de Tecer Caminhos”, a edição deste ano presta homenagem ao músico e produtor cultural Jeff Juriti e ao grupo Tapeceiras de Camaragibe.

Mostras temáticas

A programação será organizada em seis mostras temáticas, que contemplam recortes de gênero, território, cultura e linguagem:

Mostra No Sul do Mundo: reúne filmes produzidos em países do Sul Global, substituindo as mostras “África é um Continente” e “Dona Dora”, da edição anterior. A seleção inclui obras de fora da América Latina e África, ampliando o conceito de periferia global;

Mostra Infantil Por Nossos Olhos: voltada para o público infantojuvenil;

Mostra Des(envolvimento): destinada a curtas brasileiros alinhados ao tema da edição;

Mostra Josenita Duda: exclusiva para filmes produzidos por mulheres cis/trans e pessoas LGBTQIAPN+;

Mostra Juriti: aberta a produções de pessoas pretas, indígenas, quilombolas, ciganas e de comunidades tradicionais;

Mostra Eco-Tecnologia e Saúde Mental: contempla obras que abordam meio ambiente, tecnologia e saúde mental em linguagem experimental.

Cada realizador poderá inscrever até dois curtas. A lista de selecionados será divulgada no dia 1º de agosto, nas redes sociais da mostra.

A programação será realizada no segundo semestre deste ano, com exibições itinerantes em comunidades de Camaragibe e também em formato online, com a presença de realizadores locais.

“Buscamos filmes que reflitam diferentes realidades, trazendo para o centro do debate culturas e corpos periféricos, que existem e sentem dentro de relações subalternizadas, mas que afirmam seu lugar no mundo com fazeres e saberes que desarranjam as hierarquias da metrópole”, explica Ângelo Fábio, diretor-geral de relações internacionais da Periférica.

A 4ª edição da Periférica tem Incentivo Cultural do Funcultura do Governo de Pernambuco e apoio da PNAB PE, edital realizado pela Secretaria de Cultura de Pernambuco e Ministério da Cultura do governo federal.

