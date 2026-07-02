A- A+

INDICADOS Cinema da Fundação exibe mostra de filmes que concorrem ao Prêmio Grande Otelo 2026 A partir desta quinta-feira (2), sala Museu recebe sessões gratuitas de 16 longas-metragens brasileiros

A Academia Brasileira de Cinema realiza, em 31 cidades do país, a Mostra Prêmio Grande Otelo 2026. No Recife, a programação ocupa a sala Museu do Cinema da Fundação, no bairro de Casa Forte, a partir desta quinta-feira (2).

Durante 15 dias, a mostra exibe 16 filmes em sessões gratuitas. As obras em cartaz estão indicadas nas categorias de longas de ficção, longas de comédia e documentários da próxima edição do Prêmio Grande Otelo.

A maior premiação do cinema brasileiro anuncia seus vencedores no dia 4 de agosto, em cerimônia realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Além da escolha dos membros da Academia, algumas categorias possuem votação popular, que pode ser feita pelo site oficial do prêmio.



Até a próxima quarta-feira (8), o Cinema da Fundação recebe uma sessão diária da mostra, com exceção do domingo (5), em função do jogo do Brasil na Copa do Mundo. Por esse motivo, a segunda (6) conta com duas exibições. A distribuição de ingressos começa uma hora antes de cada sessão.

Os primeiros filmes exibidos são: "Ritas", de Oswaldo Santana e Karen Harley; "Velhos Bandidos", de Claudio Torres; "Homem com H", de Esmir Filho; "Agentes Muito Especiais", de Pedro Antonio; "O Filho de Mil Homens", de Daniel Rezende; "C.I.C. Central de Inteligência Cearense", de Halder Gomes; e "Apocalipse nos Trópicos", de Petra Costa.

O pernambucano “O Agente Secreto” lidera as indicações do Prêmio Grande Otelo com 18 nomeações. O longa de Kleber Mendonça FIlho chega ao Cinema da Fundação na próxima semana, junto a outros títulos: "O Último Azul", de Gabriel Mascaro; "Sexa", de Gloria Pires; "Sonhar com os Leões", de Paolo Marinou-Blanco; "Uma Mulher sem Filtro", de Arthur Fontes; "A Queda do Céu", de Eryk Rocha e Gabriela Carneiro da Cunha; "Hora do Recreio", de Lucia Murat; e "Mambembe", de Fabio Meira.

Confira a programação desta semana da Mostra Prêmio Grande Otelo 2026:

Quinta-feira (2)

20h - “Ritas", de Oswaldo Santana e Karen Harley

Sexta-feira (3)

20h - “Velhos Bandidos”, de Claudio Torres

Sábado (4)

16h - “Homem com H”, de Esmir Filho

Segunda-feira (6)

14h40 - “Agentes Muito Especiais”, de Pedro Antonio

16h40 - “O Filho de Mil Homens”, de Daniel Rezende

Terça-feira (7)

14h40 - “C.I.C. Central de Inteligência Cearense”, de Halder Gomes

Quarta-feira (8)

16h50 - “Apocalipse nos Trópicos”, de Petra Costa



Veja também