Circo Mostra Raízes Latinas e seus Ritmos explora a latinidade no tecido acrobático, sábado (20) Com ingressos esgotados, a mostra é a primeira apresentação circense realizada no Espaço Entrelaços, no Bairro do Recife

A latinidade será o tema explorado em performances de dança aérea, neste sábado (20), às 19h, na Mostra Raízes Latinas e seus Ritmos, apresentada pelas alunas de tecido acrobático da professora e aerealista Paloma Gouveia, no primeiro espetáculo circense promovido no Espaço Entrelaços, no Bairro do Recife.



A mostra propõe um encontro entre corpo, cultura e expressão no tecido acrobático através de movimentos que transitam entre força, delicadeza, quedas e voos, celebrando a potência das latinidades e suas múltiplas formas de existir e se expressar.



“Raízes Latinas e seus Ritmos nasce do desejo de olhar para o tecido acrobático como território de memória, identidade e emoção. Esta mostra é um convite para sentir. Para reconhecer no movimento o calor da nossa latinidade, o som das nossas vozes e a beleza de existir em múltiplos ritmos”, detalha Paloma Gouveia.

A Mostra Raízes Latinas e seus Ritmos será a primeira apresentação de aéreo circense do Espaço Entrelaços

"Inspirada nos ritmos, cores e afetos da América Latina, a mostra revela corpos suspensos que dançam, resistem e comunicam emoções profundas, traduzindo no ar a pulsação de uma terra marcada pela diversidade cultural e pela intensidade dos sentimentos. A mostra convida o público a se encantar com uma experiência sensível, onde técnica e emoção se entrelaçam em uma linguagem artística potente e coletiva", completa Paloma.



Ficha técnica - Mostra Raízes Latinas e seus Ritmos:

Direção/Produção: Paloma Gouveia



Alunas/Artistas:

Amanda Jéssica

Camilla Lôbo

Carolina de Aguiar

Cícero Barros

Daniela Wogeley

Edilene Mendes

Fernanda Marques

Gerlane Silva

Gessica Aquino

Isadora Sougey

Letícia Pereira

Maria Clara Gomes

Monique Nascimento

Nathálya Calina

Nayana Pedrosa

Thaís Costa

Thalita Sobrinho

Fotografia: Beatriz Aguiar

Videomaker: William da Silva

Técnico de ancoragem e segurança: Michel Gomes

Técnico de som: Juliano Muta

SERVIÇO:

Onde: Espaço Entrelaços – Recife Antigo (Avenida Marques de Olinda, n 111)

Quando: 20 de dezembro de 2025, às 19h.

Ingressos esgotados

