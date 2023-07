A- A+

AUDIOVISUAL Mostra Reverbo: documentário sobre o coletivo ganha exibição no Recife Produção será apresentada no Teatro do Parque, em agosto

Para além dos palcos de música, a Mostra Reverbo segue em movimento, inclusive no cinema, com documentário que ganha exibição no Recife no próximo 16 de agosto, no Teatro do Parque.



Idealizado pelo multiartista Juliano Holanda, a Reverbo reúne nomes da cena musical (autoral) de Pernambuco, entre eles Isabela Moraes, Mayara Pera, PC Silva, Alexandre Revoredo, Gabi da Pele Preta, Mayra Clara e Larissa Lisboa. São pelo menos 28 cantautores que dividem em um mesmo espaço, cantorias e histórias.





Gravado em 2022 e com estreia no Festival IN-EDIT BRASIL, realizado no último mês de junho em São Paulo, o documentário traz à tona a temporada do coletivo na 'Terra da Garoa' (em julho de 2022).





Dirigido por Mário de Almeida e com co-produção da Maravilha Filmes e Anilina Produções, o documentário será exibido a partir das 19h, com ingressos que variam entre R$ 20 e R$ 40, disponíveis no Sympla. Após o documentário, haverá show do coletivo.

Serviço

Documentário Mostra Reverbo



Quando: dia 16 de agosto, a partir das 19h

Onde: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)



Ingressos a partir de R$ 20 no Sympla

Informações: @reverbo.reverbo

