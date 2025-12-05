A- A+

Cultura Mostra Ritmos e Cenas leva cinema, música e outras linguagens a Olinda neste final de semana Primeira edição do evento itinerante promoverá programação gratuita com exibições de curtas e videoclipes, rodas de conversas, oficina, teatro e shows, no bairro de Ouro Preto

O bairro de Ouro Preto, em Olinda, recebe a programação cultural gratuita da primeira edição da Mostra Itinerante Ritmos e Cenas, neste final de semana, no o Coletivo Caverna, e na Praça do Vôlei, que recebem diversas manifestações artísticas.



Na sexta-feira (5), na sede do Coletivo Caverna, (Rua Ouriço-do Mar, 32, próximo ao campo do Atlético), a partir das 19h30, serão exibidos cinco curtas-metragens (ver nomes dos filmes abaixo). Em seguida às exibições, uma roda de conversa, às 20h.



Já no sábado (6), também no Coletivo Caverna, às 10h, será promovida uma oficina de musicalização com Nelson Brederode. às tarde, a partir das 16h30, a mostra apresenta programação de música e dança, na Praça do Vôlei



A Mostra Itinerante Ritmos e Cenas foi idealizada pelos produtores culturais Alexanden e Thays Melo, com apoio da SEPAC e Prefeitura municipal de Olinda através da Lei Aldir Blanc.

“O projeto nasce dessa parceria duradoura que eu e Ale temos, e existia essa inquietação de valorizar produções locais enquanto território. Tipo o que há de produção artística na comunidade? A comunidade vê essa produção? Pensando em a população ver o trabalho artístico de seu vizinho, é que nasce essa mostra, um local de divulgação e difusão da comunidade e para a comunidade”, reflete Thays.

Outras informações sobre a mostra estão disponíveis no Instagram da Mostra e todas as atividades são gratuitas e livres para todas as idades.

Programação completa da Mostra Itinerante Ritmos e Cenas:



Sexta-feira, 5/12, a partir das 19h30

Curtas e videoclipes pernambucanos

Local: Coletivo Caverna (Ouriço do mar, quadra D-14, n°32)



Curtas:

-“A Cabeça Quebrada de Vera” (15’)

- “A Ponte” (9’)

-“Os Arcos Dourados de Olinda” (24’),



Videoclipes:

- “Maé Camarão” (4’)

- "A Criança e o Palhaço” (5’)



Após as exibições, às 20h, público e realizadores poderão trocar ideias - a cineasta pernambucana Uilma Queiroz será a intermediadora.

Sábado, 6/12

Local: Coletivo Caverna (Ouriço do mar, quadra D-14, n°32)

10h - Oficina de musicalização com Nelson Brederode

16h - Apresentação da atriz Célia Regina.Shows e apresentações



Local: Praça do Vôlei

18h30 - Nelson Brederode

19h30 - Mormaço



SERVIÇO:

Mostra Itinerante Ritmos e Cenas

Exibições de curtas, clipes, oficinas, shows e apresentações culturais

Quando: Sexta (5), a partir das 19h30; e sábado (6), a partir das 10h.

Onde: No Coletivo Caverna (Rua Ouriço do mar, quadra D-14, n°32), e na Praça do Vôlei, no bairro de Ouro Preto, Olinda.

Entrada franca.

