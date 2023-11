A- A+

Show Mostra Veredas apresenta quatro artistas agrestinos na MauMau Galeria, neste domingo (26) Edição do projeto reúne Adalberto, Álefe Passarin, Nathália Tenório e Zé Barreto de Assis, a partir das 16h

A Mostra Veredas, projeto de música autoral que reúne os artistas Adalberto, Álefe Passarin, Nathália Tenório e Zé Barreto de Assis, ambos naturais do Agreste pernambucano, se apresenta neste domingo (26), a partir das 16h, na MauMau Galeria, no bairro do Espinheiro, integrando o projeto Som na MauMau. Os ingressos podem ser adquiridos antecipadamente pelo Sympla.

Idealizada pela produtora cultural Xiado de Morcego, de Bezerros/PE, a Mostra busca visibilizar o trabalho coletivo com recorte na produção musical do Agreste, levando suas produções para diversos municípios. O projeto já passou por Arcoverde, Bezerros, Caruaru, Garanhuns e Gravata, desembarcando agora na Capital pernambucana.

Sobre o show

Adalberto, de Garanhuns/PE; Álefe Passarin e Nathália Tenório, de Brejão/PE; e Zé Barreto de Assis, de Bezerros/PE, estão juntos em um show que entrelaça obras dos quatro artistas, trazendo sonoridades, vivências e poesia contidas na expressão artística de cada um. "O projeto também promove a confluência de ideias, promovendo uma troca real entre os artistas e público de cada cidade em que a mostra circula", detalha o texto de divulgação.

Mostra Veredas

Lançado em julho passado, o projeto já promoveu shows de artistas como Bruna Nascimento, Clarice Nejar, Ítalo Soeiro, Jonatas Onofre, Isaar e Evelli Eller, possibilitando que cantores-compositores tenham oportunidade de mostrar seus trabalhos autorais.

Sobre os artistas

Adalberto é compositor, cantor e instrumentista de Garanhuns-PE. Canta e declama versos trazendo a força dos agrestes e sertões da existência humana. Integra os coletivos "Cantoria Crua", com o qual lançou o EP "Vasto Mar" (2021), e o Cantigas de Grotão.

Álefe Passarin é multiartista não-binárie de Brejão/PE. Investiga repertórios a partir do corpu e do existencialismo. É cantore, compositore, dançarine, poeta e desenhista. Faz parte do grupo “Abaixo de Deus a força dos Encantados” e integra a Mostra Reverbo.



Nathália Tenório, de Brejão/PE, é multiartista que promove investigações envolvendo múltiplas artes contemporâneas, transitando entre artes visuais, escrita, poesia e composição musical.

Zé Barreto de Assis é cantor, compositor e produtor musical da cidade de Bezerros/PE. Tem seu trabalho musical inspirado nas paisagens interioranas. Recentemente lançou seu primeiro disco “Os passarinho”, o qual é evocado no Veredas.



SERVIÇO:

Mostra Veredas no Som na MauMau

Com Adalberto, Álefe Passarin, Nathália Tenório e Zé Barreto de Assis

Domingo, 26 de novembro, às 16h.

MauMau Galeria (Rua Nicarágua, 173 - Espinheiro)

Valor dos ingressos: Social - R$20,00, Coerente - R$30,00, Consciente - R$40,00 e Justo - R$50,00, à venda pelo Sympla e pelo pix 81998173737.

Mais informações: Instagram @maumaugaleria

