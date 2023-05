A- A+

CAIXA CULTURAL RECIFE Mostras da Caixa Cultural Recife seguem com visitação até domingo (28) Com acesso gratuito, "Mulheres que Mudaram 200 Anos" e "Dentro do Prédio Tem História: a Cidade, o Porto e o Tempo" entram nos últimos dias de visitação

As mostras "Mulheres que Mudaram 200 Anos" e "Dentro do Prtédio Tem História: a Cidade, o Porto e o Tempo" seguem com visitação até o próximo domingo (28) na Caixa Cultural Recife, espaço localizado no Bairro do Recife.



Com acesso gratuito, as mostras são exibidas em todas as unidades da Caixa Cultural, e no Recife expõem, entre outras, obras das artistas Joana Lira, Alexsandra Ribeiro, Stefany Lima, Clara Moreira, Moara Tupinambá, Salissa Rosa e Mônica Ventura.

Com "Mulheres que Mudaram 200 Anos", a participação feminina nos processos de independência do Brasil ganha destaque em meio a pinturas, desenhos e fotografias, entre outras manifestações artísticas que passeiam pela trajetória de nomes como Nísia Floresta e Maria Leopoldina.



Já "Dentro do Prédio Tem História: a Cidade, o Porto e o Tempo", um mosaico do desenvolvimento da capital pernambucana, com foco no Bairro do Recife, é o mote da mostra que leva os visitantes a percorrer uma linha do tempo para compreender a cronologia do Recife.





A mostra reúne, ainda, uma seleção de obras do acervo da Caixa, com trabalhos de artistas pós-modernistas pernambucanos. São exemplos telas de Miguel dos Santos, gravuras de Cavani Rosas e escultura de Abelardo da Hora.

Visitas Mediadas

Através do programa educativo, a Caixa Cultural também oferece visitas mediadas para grupos escolares e outras instituições.



Os agendamentos podem ser feitos por e-mail ([email protected] // [email protected]) ou pelo telefone 81 3425-1906.



Serviço

Exposições da Caixa Cultural Recife



Até domingo (27)

Acesso gratuito





Visitação de terça a sábado, das 10h às 20h e domingos e feriados, das 10h às 18h

Av. Alfredo Lisboa, 5050, Bairro do Recife

Informações (bilheteria) - 3425-1915





