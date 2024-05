A- A+

cinema "Motel Destino" é exibido em Cannes nesta quarta (22) e entra na competição pela Palma de Ouro Brasileiro já foi premiado na mostra Um Certo Olhar, no mesmo festival, em 2019, com 'A Vida Invisível'

O cineasta brasileiro Karim Ainouz exibe nesta quarta-feira (22), no Festival de Cannes, seu último longa, "Motel Destino", rodado no Ceará.

Ainouz, que já tinha competido em Cannes em 2023 com "Firebrand", um drama histórico britânico, retornou ao Brasil para filmar um thriller erótico em um motel cearense.

"É o retrato, ao mesmo tempo, íntimo e universal de uma juventude privada de futuro e de esperança por uma elite dominadora e despótica, contra a qual a violência é a única arma para afirmar seu desejo e sua vitalidade", afirmou o diretor no comunicado divulgado pela produção.

Ainouz é presença frequente no Festival de Cannes e foi premiado em 2019 na mostra Um Certo Olhar pelo filme "A Vida Invisível".

Português na disputa

A outra produção da mostra competitiva que será exibida nesta quarta-feira é "Grand Tour", do português Miguel Gomes, sobre um britânico que mora em Mianmar em 1917 e abandona a noiva para fazer uma grande viagem pela Ásia.

Gomes, que participa pela primeira vez de Cannes, ganhou fama com "Tabu" (2012), premiado no Festival de Berlim.

A 77ª edição do Festival de Cannes entra em sua reta final. O vencedor da Palma de Ouro será anunciado no sábado (25) pelo júri presidido pela atriz e diretora americana Greta Gerwig.

Entre os filmes mais recentes exibidos na mostra oficial estão "Marcello mio", do francês Christophe Honoré, uma homenagem da atriz Chiara Mastroianni a seu pai, Marcello Mastroianni, e "Parténope", do cineasta italiano Paolo Sorrentino, uma nova carta de amor a sua Nápoles natal, personificada na história de uma jovem que se debate entre vários amores.

Rasoulof em Cannes

A apenas dois dias do fim da mostra competitiva, todas as expectativas estão voltadas para o iraniano Mohammad Rasoulof e seu filme "The seed of the sacred fig", que será exibido na sexta-feira (24).

O cineasta, que fugiu de seu país após ser condenado a cinco anos de prisão e a receber chibatadas, apresentará pessoalmente em Cannes o filme, como confirmou a organização do festival na terça-feira (21).

O diretor, de 51 anos, retornará à Croisette pela primeira vez desde 2017, quando foi premiado na mostra "Um Certo Olhar" por "A Man of Integrity".

Seu novo trabalho cinematográfico narra a história de um juiz iraniano que enfrenta uma paranoia e começa a suspeitar da própria esposa e filhas durante os protestos em Teerã, segundo um comunicado distribuído pela organização do festival.

Rasoulof anunciou na semana passada que fugiu do país de forma clandestina, a pé, uma viagem que descreveu como "exaustiva e perigosa".

O cineasta decidiu abandonar o país pouco depois de ser condenado a oito anos de prisão por "conluio para atentar contra a segurança do Estado". Ele precisaria cumprir cinco anos de detenção efetiva.

Entre julho de 2022 e fevereiro de 2023, Rasoulof permaneceu preso e saiu graças a uma anistia geral concedida a milhares de pessoas após grandes manifestações pró-democracia.

