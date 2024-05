A- A+

Cultura "Motel Destino", filme brasileiro na disputa pela Palma de Ouro, ganha teaser e pôster Drama rodado no Ceará conta com direção de Karim Aïnouz

Aguardado novo filme de Karim Aïnouz e selecionado para a mostra competitiva do 77º Festival de Cannes, "Motel Destino" teve seu primeiro cartaz e teaser divulgados nesta quarta-feira (15).

Estrelado por Iago Xavier, Nataly Rocha e Fabio Assunção, "Motel Destino" conta a história de um homem que se esconde num motel do litoral cearense e acaba se envolvendo com a mulher que é casada com o dono do local, num thriller repleto de “tensão e tesão”, descreve o diretor.

O longa será exibido em première de gala no próximo dia 22 no evento francês. Aïnouz é nome conhecido do Festival de Cannes, tendo estreado outros cinco de seus trabalhos na mostra, com destaque para "A vida invisível", vencedor da mostra Un Certain Regard, em 2019, e "Firebrand", longa britânico que disputou a Palma de Ouro em 2023.

— Ano passado, eu estava superfeliz de estar em competição, mas ficava sempre pensando como seria bom estar com um filme brasileiro — diz Karim , que rodou o novo trabalho em seu estado, o Ceará. — Estava com muita saudade de trabalhar no Brasil, estou muito feliz de ter feito um filme falando em cearense.

