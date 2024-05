A- A+

califórnia Motociclistas de "minigangue" que agrediram ator de "Barrados no baile" são presos em Los Angeles Ian Ziering foi cercado no trânsito por indivíduos que pilotavam motos pequenas

A Polícia de Los Angeles prendeu nesta terça-feira (21) dois suspeitos de fazerem parte de uma 'minigangue' de motociclistas que agrediu o ator Ian Ziering em dezembro do ano passado. Ziering é conhecido no Brasil por ter feito parte do elenco da série "Barrados no baile". A gangue em questão é formada por pessoas que pilotam motos pequenas.

Segundo o TMZ, os suspeitos foram identificados como Jacob Esteban Hernandez, um homem de 20 anos, e Angie Teresa Guizar , uma mulher de 40 anos. Eles responderão por vandalismo e agressão com arma mortal, respectivamente.

No ano passado, o TMZ publicou um vídeo que mostrava Ziering saindo de seu carro e sendo cercado pela gangue. O ator, que estava com a filha, Mia, dentro do carro, tentou se desvencilhar mas acabou sendo agredido pelos motociclistas.

No dia seguinte do episódio violento, Ziering postou um longo desabafo em suas redes sociais. "Ontem, vivenciei um incidente alarmante envolvendo um grupo de indivíduos em mini motocicletas. Enquanto estava preso no trânsito, o meu carro foi abordado agressivamente por um destes motociclistas, levando a um confronto perturbador. Na tentativa de avaliar qualquer dano, saí do meu carro. Esta ação, infelizmente, escalou para uma briga física", escreveu o ator.

Ziering também disse que, apesar de ter saído ileso, ficou "profundamente preocupado" com o que ele chamou de "crescente ousadia de tais grupos que perturbam a segurança e a paz públicas".

"Como cidadão e pai, acho inaceitável que os grupos possam se envolver livremente neste tipo de comportamento, causando medo e caos, enquanto a resposta das autoridades parece insuficiente", continuou o ator.

