Motorista que atropelou Kayky Brito agradece doações: "Vou conseguir voltar ao meu trabalho"

O motorista Diones Coelho da Silva agradeceu, em publicação em sua rede social, as doações recebidas pela vaquinha em publicação nesta sexta-feira. Na tarde desta quinta-feira, ele fez um desabafo relatando estar passando por dificuldades financeiras e sem conseguir dormir. Para conseguir voltar a trabalhar, ele iniciou uma vaquinha online. A meta do motorista era de R$ 30 mil, mas ele conseguiu arrecadar mais de R$ 176 mil com as doações. Nesta sexta-feira, ele encerrou a campanha.

"Passando aqui para agradecer todas as doações, agradecer o apoio de cada um e tudo que vocês fizeram. E dizer que estou encerrando a vaquinha muito grato com todas as doações, pode ter certeza que vai abençoar muito, a mim e a minha família. Vou conseguir voltar ao meu trabalho. Muito obrigado a cada um de vocês", disse o motorista.

Kayky foi atropelado no início da madrugada de sábado, na Avenida Lúcio Costa, na altura do Posto 6 da praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Brito estava com Bruno de Luca no quiosque Dona Maria quando resolveu sair em direção ao carro do amigo, que estava estacionado do outro lado da rua. Na volta, foi atropelado por Diones, que vinha do Recreio em direção à Barra, pela Avenida Lúcio Costa.

Após o acidente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou um exame de alcoolemia, no qual, segundo a polícia, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica. Em depoimento à polícia, o condutor do veículo afirmou que o ator “cruzou à pista repentinamente correndo”. Ele também contou que estava na faixa da esquerda e tentou desviar, jogando para a faixa da direita, mas que não conseguiu evitar a colisão.

Em vídeo publicado em sua rede social, ele disse, nesta quinta-feira (7), que torce pela recuperação do ator:

"Não tem sido dias fáceis para mim, não tenho conseguido dormir direito por tudo que está acontecendo. Mas estou torcendo muito para que Kayky saia dessa logo. Se recupere, e volte para sua família, seu filhinho. É o que eu mais quero porque eu também sou pai, tenho dois filhos. Desejo do fundo do meu coração que isso se resolva".

Perícia para verificar velocidade do veículo

Um exame será feito pelo Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), da Polícia Civil, para calcular a velocidade em que estava o veículo que atingiu o ator. O cálculo será realizado a partir de imagens de câmeras de segurança obtidas pela investigação. Segundo a polícia, imagens já obtidas auxiliarão no exame. A investigação, no entanto, busca novos vídeos que facilitem a análise.

— Temos aquele vídeo, estamos tentando outra câmera que mostre o deslocamento do carro antes do acidente — afirma o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra).

O exame em questão é feito com base em cálculos físicos e matemáticos que ajudam, por meio de imagens, chegar à velocidade que o veículo estava naquele momento:

— Para fazer esse cálculo é preciso do vídeo, que, nesse caso, tem. É preciso ter um trecho onde vemos o veículo trafegando. Com isso, fazemos o cálculo do deslocamento. Pegamos o início e o final do vídeo para ver em quantos segundos ele fez esse deslocamento. Assim, conseguimos descobrir a velocidade. Esse é o fundamento para o exame. Não é um cálculo simples, mede-se o trecho no local e, utilizando uma razão cruzada, estima-se o tempo que o veículo demora para percorrer esse trecho — explica a perita criminal e diretora da Associação Brasileira de Criminalística, Denise Rivera.

