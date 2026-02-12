A- A+

SAÚDE Mounjaro: Lexa diz ter queda de cabelo causada pela droga; veja os efeitos colaterais mais comuns Cantora precisou fazer tratamento capilar para recuperar os fios

A cantora Lexa, de 30 anos, comentou em uma publicação no Instagram que sofreu um efeito colateral após usar uma caneta emagrecedora: queda de cabelo. Considerado raro, este efeito está mais ligado à perda rápida de peso combinada com uma deficiência nutricional por conta da alimentação que causa o chamado eflúvio telógeno, que é uma queda temporária dos fios.

"Tomei uma única vez 1 ml. Minha frente do cabelo caiu (risos)", afirmou.

Em seguida, a cantora também afirma ter procurado um tratamento capilar para que o local afetado pela queda dos fios voltasse a ter cabelo.

"Fiz tratamento para voltarem ao normal os priminhos da frente. Monjauro é mara, mas não é para todo mundo. Nunca mais tomei", relatou Lexa.





Quais são os efeitos colaterais comuns das canetas emagrecedoras?

Os efeitos colaterais mais comuns desse tipo de medicamento, isto é, dos análogos de GLP-1, costumam ser gastrointestinais e envolver náuseas, vômitos e diarreias. No entanto, ocorrem de forma leve a moderada e geralmente são transitórios.

Como o Mounjaro funciona

O Mounjaro simula a ação dos hormônios GLP-1 e GIP. Eles, por sua vez, são associados à ativação da sensação de saciedade no cérebro e à redução da velocidade da digestão da comida. Com isso, o indivíduo sente menos fome, consome menos calorias e, consequentemente, perde peso.

No pâncreas, essa atuação também estimula a produção de insulina, motivo pelo qual os remédios são utilizados no tratamento da diabetes tipo 2.

