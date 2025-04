MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário abre inscrições para sua 7ª edição

A- A+

O MOV - Festival Internacional de Cinema Universitário de Pernambuco abriu inscrições para a sua sétima edição. Os realizadores têm até o dia 25 de maio para submeter seus filmes, através do site oficial.

O evento está previsto para acontecer na primeira quinzena de setembro, com sessões no Cinema São Luiz, no Teatro do Parque e no Cinema da UFPE. A programação é híbrida, com exibições presenciais e online, além de oficinas e atividades formativas.

A proposta do MOV é difundir e exibir curtas-metragens realizados por universitários, secundaristas e estudantes de cursos de formação livre em vídeo e audiovisual. O festival aceita filmes com até 25 minutos de duração, finalizados a partir de junho de 2023.

A divulgação com a lista dos curtas selecionados para as mostras competitivas ocorre em julho, no site do festival. O MOV conta com incentivo do Funcultura.



Veja também