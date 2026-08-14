Carlos Eduardo Amaral lança na APL livro sobre os antecedentes conceituais do Movimento Armorial
Lançamento está marcado para este sábado (15), na Academia Pernambucana de Letras (APL)
Com evento aberto ao público, amanhã na sede da Academia Pernambucana de Letras, o jornalista e crítico musical Carlos Eduardo Amaral lança o livro “À guisa de arcadas de rabeca e ponteados de viola: ensaio sobre a música armorial”, que propõe uma análise estética e crítica a partir do repertório estabelecido pela Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco e pelo Quinteto Armorial, nos anos 1970.
Durante o lançamento, o autor distribuirá 200 exemplares com público presente, mediante preenchimento de formulário online no perfil @musicaarmorial, no Instagram. O livro foi produzido com incentivo do Funcultura (Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura).
A obra
Segundo o autor, “À guisa de arcadas de rabeca e ponteados de viola: ensaio sobre a música armorial” traz um estudo desde os antecedentes conceituais do movimento armorial contemplando ainda as obras de músicos contemporâneos, detacando a relevância do compositor fluminense César Guerra-Peixe, que, de acordo com Carlos eduardo Amaral, teve suas convicções musicais radicalmente modificadas após morar no Recife de 1949 a 1952.
Utilizando-se de símbolos imagéticos do universo armorial, o pesquisador apresenta um cenário que ressalta a presença de figuras de estilo, procedimentos composicionais, formas e gêneros na música armorial, dissertando também sobre o contexto que estabeleceu a instrumentação adotada pelos grupos armoriais.
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Um dos pontos do livro é a descrição de fatos importantes para a formatação do movimento como ele foi popularizado, como a discordância pública entre o paraibano Ariano Suassuna e os cabeças de chave do grupo em relação à identidade do movimento armorial, que chegou a excluir instrumentos populares e propunha uma musicalidade notadamente barroca.
Ariano arregimentou músicos mais jovens e formatou o Quinteto Armorial, o que veio a ampliar as possibilidades musicais pretendidas por ele.
Para Amaral, ainda que eventualmente sejam promovidos eventos de revalorização do movimento armorial nas artes visuais e na literatura, há potencial para uma maior difusão e reflexão desse legado artístico.
“Embora muito associado à construção de imaginário despertada pelas idealizações de Ariano Suassuna, o movimento armorial agregou ou influenciou não poucos artistas, boa parte deles ainda em atividade”, comenta.
Bagagem
Carlos Eduardo Amaral é jornalista, pesquisador, crítico musical, escritor, compositor e arranjador. Colabora com a revista Continente desde julho de 2006 e atualmente coordena o projeto "Música na APL", na Academia Pernambucana de Letras. Foi agraciado com a Medalha Biblioteca Nacional — Ordem do Mérito do Livro em 2022, pelas contribuições à cultura brasileira.
Assina mais de 30 obras para a orquestra sinfônica e formações de câmara e pela Companhia Editora de Pernambuco (Cepe) publicou as biografias dos compositores Clóvis Pereira, Maestro Formiga, Maestro Duda, Getúlio Cavalcanti e Jota Michiles. Mais recentemente lançou “SaGrama: um álbum por escrito”, livro comemorativo aos 30 anos de trajetória do grupo.
SERVIÇO
Lançamento de “À guisa de arcadas de rabeca e ponteados de viola: ensaio sobre música armorial”
De Carlos Eduardo Amaral
Quando: 15 de agosto, às 15h
Onde: Academia Pernambucana de Letras - Av. Rui Barbosa, 1596 - Graças (acesso pela Av. Dr. Malaquias)
Preço: distribuição gratuita, mediante reserva pelo perfil do Instagram @musicaarmorial
Entrada gratuita, sujeita à lotação do auditório