Movimento Pró-Criança abre inscrições de cursos de música e dança para alunos da rede pública

O Movimento Pró-Criança, que atua na Região Metropolitana do Recife, anunciou o lançamento do projeto "Seguindo o caminho da música em direção ao futuro", aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura, que busca contribuir com o processo de transformação através da formação em introdução musical, incentivando a sociedade a contribuir e incentivar o acesso à cultura como ferramenta de inclusão social desta população.

As inscrições para as próximas turmas dos cursos gratuitos de canto coral, dança (ballet clássico e dança popular), flauta doce, instrumentos de cordas e percussão, com duração de um ano, são contínuas e podem ser feitas presencialmente na Unidade dos Coelhos, que fica localizado na Rua dos Coelhos, 317, no bairro da Boa Vista (mais informações no setor psicossocial, através dos telefones (81) 98802-9574/ 3412-8952).



Cursos de música e dança

As aulas são ministradas por professores qualificados e experientes, que utilizam metodologias lúdicas e participativas, visando o desenvolvimento artístico, cognitivo, afetivo e social dos participantes. Serão atendidos cerca de 250 beneficiários, com idade entre 12 e 17 anos, que devem estar cursando a rede pública de ensino. O projeto conta com palestras e apresentações gratuitas, priorizando as escolas públicas, propagando assim arte e cultura nos ambientes educacionais.

Seguindo o caminho da música em direção ao futuro potencializa e desenvolve habilidades como a autodisciplina, a concentração, a memória e a sensibilidade dos alunos. Oferecendo novos meios de acesso à cultura e uma ação formativa, permite um estudo teórico e prático e direciona estes jovens para a profissionalização através da arte, garantindo a replicabilidade do conhecimento através de apresentações, espetáculos, exposições e eventos de forma gratuita.

Movimento Pró-Criança

É uma organização sem fins lucrativos atuante há 30 anos na defesa dos direitos da infância e da juventude, oferecendo educação, saúde, cultura, esporte e preparação para o mundo do trabalho beneficiando mais de 2 mil crianças e adolescentes (anualmente) em situação de vulnerabilidade social, na região metropolitana do Recife. Este trabalho só é possível através do apoio de parceiros públicos e privados, que reconhecem a importância da música e dança como ferramenta de inclusão e transformação social.

O resultado do trabalho desenvolvido pelo MPC se revela nos dados divulgados pelo Centro Interuniversitário de Estudos da América Latina, Ásia e África (CIELA) no estudo “Diminuição do número de crimes praticados por adolescentes no Estado de Pernambuco". De acordo com o CIELA, entre 1992 e 1999, o índice caiu de 1.649 para 314, enquanto no resto do país sofreu considerável aumento e entre as causas apontadas para essa queda estão as ações desenvolvidas pelo Pró-Criança.

Serviço:



Programa "Seguindo o caminho da música em direção ao futuro"

Movimento Pró-criança

Público: Crianças e adolescentes, de 12 a 17 anos, cursando a rede pública de ensino

Inscrições contínuas gratuitas: Presencialmente na Unidade dos Coelhos, que fica localizado na Rua dos Coelhos, 317, no bairro da Boa Vista.

Informações: (81)98802-9574/ 3412-8952 – Setor psicossocial do MPC

