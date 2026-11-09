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Celebração Movimento Pró-Criança leva espetáculo "Transformando Vidas" ao Teatro do Parque nesta quarta (11) Apresentação reúne ballet, canto coral, judô e percussão de crianças, adolescentes e jovens atendidos pela instituição

Crianças, adolescentes e jovens atendidos pelo Movimento Pró-Criança (MPC) subirão ao palco do Teatro do Parque, na Boa Vista, no Centro do Recife, nesta quarta-feira (11), a partir das 19h.

A instituição apresentará o espetáculo “Transformando Vidas”, uma celebração da arte, da cultura, do esporte e, sobretudo, das oportunidades que podem mudar trajetórias.

A programação contará com apresentações de ballet, canto coral, judô e percussão, atividades que são desenvolvidas regularmente pelos alunos da instituição.

O público terá a oportunidade de acompanhar o resultado de um trabalho que alia educação, disciplina, acolhimento e desenvolvimento humano.

A noite também terá participações especiais de nomes conhecidos da música e da cultura pernambucana como Almir Rouche, Cristina Amaral, Dudu do Acordeon e Padre Damião Silva, que se unem à iniciativa para celebrar a importância da inclusão social e do acesso à cultura.

Os interessados podem adquirir os ingressos por meio da Bilheteria Digital nos valores de R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), além das taxas.

As vendas também estão sendo realizadas na Lojinha do Pró-Criança, na Unidade dos Coelhos, e nas lojas Esposende Calçados dos shoppings Tacaruna e RioMar.

Tradição

Há 33 anos, o Movimento Pró-Criança desenvolve ações de formação e assistência a crianças, adolescentes e jovens na Região Metropolitana do Recife.

A instituição oferece atividades nas áreas de música, judô, artes, letramento, informática, além de alimentação e formação profissionalizante.

O espetáculo representa uma oportunidade de apresentar à sociedade parte dos resultados desse trabalho e mobilizar apoio para sua continuidade.

Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos será destinada à manutenção das atividades do Movimento Pró-Criança.

Serviço

Espetáculo Transformando Vidas do Movimento Pró-Criança

Data: 11 de novembro (quarta-feira)

Horário: 19h

Local: Teatro do Parque – Rua do Hospício, 81, Boa Vista, Recife/PE

Ingresso: R$ 25 e R$ 50

Vendas: Bilheteria Digital, Lojinha do Pró-Criança, na Unidade Coelhos (Rua dos Coelhos, 317), e lojas Esposende Calçados nos shoppings Tacaruna e RioMar.

Informações: Telefone 0800 021 8989, site e Instagram

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