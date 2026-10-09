Mozart Santos reúne na Arte Plural Galeria produção inédita que atravessa Sertão e periferia

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Em meio à pintura, escultura e instalação, o artista pernambucano Mozart Santos transita por bainhas de peixeiras, penas, chifres, peles, sementes e texturas, no contraponto força/fragilidade.



É este o mote que perfaz a mostra "Delicado é o Espinho" - individual e inédita, entra em cartaz na Arte Plural Galeria (APG) a partir da próxima quinta-feira (15).



Com curadoria de Fabiana Moraes, jornalista e pesquisadora, a mostra investiga construções de imagens no Brasil e as pessoas que as produzem, em uma coleção de peças que ressalta o contrassenso de paisagens ásperas, mas ternas.

Modo de existir

Como portadora de códigos culturais e modos de existência, em sua pesquisa Mozart desloca esses elementos dos contextos habituais para reorganizá-los em estruturas que desafiam hierarquias entre referências populares e eruditas, tradição e contemporaneidade.



De acordo com Fabiana Moraes, mais do que representar o Sertão, a mostra "recusa o olhar pronto, construído pela televisão e pela indústria cultural".









A curadora complementa afirmando que a obra de Mozart "devolve a esse território, e a quem dele veio, o direito à complexidade, à delicadeza e ao volume. É uma paisagem que não é só sertaneja, é brasileira, periférica, contemporânea", ressalta Moraes.



Pelo avesso

À parte do clichê sobre o 'cabra macho, do sol a pino, da dureza', Mozart Santos age, em sua obra, pelo avesso, com atenção ao delicado que habita esse território.



As bainhas de couro que ganham nomes como "Lambedeiras e Igbin", são exemplos deste avesso em que o artista caminha.

"O Sertão náo é uma imagem parada no tempo, nem um território definido pela falta. Ele está na cidade, nos corpos, nos objetos e nas formas de imaginar o mundo. Meu trabalho parte dessas memórias, mas não para reproduzí-las como herança intocável", conta Mozart.

Ele segue reafirmando que deseja deslocar essas memórias, "mas não para reproduzí-las como herança intocável".

"Quero deslocá-las, criar outras relações entre materiais, símbolos e histórias que quase sempre foram vistas de maneira isolada ou reduzidas a estereótipos. Existe uma potência estética e política nessas referências, e me interessa justamente o que acontece quando elas deixam de ocupar um lugar preriférico no imaginário e passam a produzir outras leituras sobre o Brasil", explica Mozart.





Mostra entra em cartaz na quinta-feira, 15 de outubro, na APG | Crédito: Julia Thompson/Divulgação





Religiosidades de matriz africana, indígena e da cultura popular também atravessam a mostra. Mozart, por exemplo, aproxima sua pesquisa de festejos como a coroação do Rei do Congo, sobrevivente no Sertão como herança negra e diaspórica.

Do Ibura para o Sertão

Do Ibura, Zona Sul da cidade, Mozart Santos reencontrou em suas cheganças por Floresta, no Sertão, objetos de sua infância: bucha vegetal, badoque, pipa e bodegas de balcão.



Na mostra "Delicado é o Espinho", o Sertão que migrou com os êxodos rurais e criou raizes nas periferias das grandes cidades, é o que aparece.



Do Ibura para São Paulo, para onde ele se mudou, o "animal sertanejo" que dá nome a parte das obras é também o nordestino que desembarca no Sudeste e é visto como uma espécie estranha.

SERVIÇO

"Delicado é o Espinho", mostra de Mozart Santos

Quando: a partir de 15 de outubro até 27 de novembro

Onde: Arte Plural Galeria (APG) - Rua da Moeda, 140, Bairro do Recife

Acesso gratuito

Inforações: @artepluralgaleria



Visitação: de segunda a sexta, das 9h às 18h; sábado, das 14h às 18h

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