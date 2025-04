A- A+

Show MPB4 apresenta "60 Anos de MPB" no Teatro RioMar, nesta sexta (4) Repertório contempla compositores que marcaram a trajetória do grupo, como Chico Buarque, Milton Nascimento e Paulinho da Viola

Fundado por integrantes do Centro Popular de Cultura (CPC), filiado à União Nacional dos Estudantes (UNE), em Niterói, o Quarteto do CPC precisou mudar de nome após o golpe militar de 1964. Nascia ali o MPB4 e, com ele, a sigla MPB, até então desconhecida e que, nos anos seguintes, passaria a designar um dos mais abrangentes gêneros musicais brasileiros.

Em celebração pelos 60 anos do MPB4 e da Música Popular Brasileira, o grupo segue em turnê nacional do seu álbum comemorativo, via gravadora Biscoito Fino, que chegou às plataformas musicais em julho passado. O Teatro RioMar Recife será palco da apresentação no Recife, nesta sexta (4), com ingressos à venda no site Uhuu.com e na bilheteria do teatro.

Convidados

O álbum “60 Anos de MPB” tem entre os convidados especiais, compositores que marcaram as seis décadas do MPB4. Estão reunidas canções de Chico Buarque, Milton Nascimento, Paulinho da Viola, Dori Caymmi, Edu Lobo, Toquinho, Ivan Lins, Kleiton & Kledir, João Bosco, Alceu Valença, Francis Hime e Guinga cantando ao lado de Aquiles Reis, Dalmo Medeiros, Miltinho e Paulo Malaguti Pauleira, a maioria inéditas nas vozes do MPB4.

O show apresentado na turnê traz algumas das faixas do álbum mescladas com músicas que marcaram a trajetória do MPB4, com direção de Hugo Sukman. No palco com o MPB4, a banda que os acompanha há mais de 30 anos: João Faria (baixo), Pedro Reis (guitarra e bandolim) e Marcos Feijão (bateria).

Trajetória

Ao longo de seis décadas de música, o MPB4 interpretou um repertório que traçou um panorama da música brasileira, com nomes como Noel Rosa, Milton Nascimento, Chico Buarque, João Bosco, Paulo César Pinheiro, Aldir Blanc, Vinicius de Moraes e Tom Jobim.

Seja revelando novos compositores ou reinventando clássicos, o MPB4 emprestou suas vozes para harmonizar a variada e rica música popular de um país notadamente musical. O grupo já lançou mais de 30 LPs/CDs e três DVDs. O MPB$ é formado por Aquiles na voz, Dalmo, na voz e viola caipira (que substituiu Ruy Faria em 2004), Paulo Malaguti Pauleira na voz e teclado (no lugar de Magro, após sua morte em 2012) e Miltinho na voz e violão.

SERVIÇO:

MPB4 no lançamento do álbum “60 anos de MPB”

Quando: Sexa, 4 de abril de 2025, às 21h

Onde: Teatro RioMar: RioMar Shopping – Av. República do Líbano, 251, Piso L4, Pina

Informações no site do Teatro RioMar

Ingressos:

Plateia especial: R$ 300 e R$ 150 (meia)

Plateia: R$ 260 e R$ 130 (meia)

Balcão: R$ 220 e R$ 110 (meia)

À venda no site Uhuu.com e na bilheteria do teatro (terça a sábado, das 14h às 20h, exceto feriados).

